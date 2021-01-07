Трамп пообещал провести "упорядоченную передачу власти"

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет свой пост 20 января, и пообещал провести "упорядоченную передачу власти". Подобное заявление он сделал после того, как Конгресс подтвердил победу Джо Байдена в президентских выборах.

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с итогами выборов, и факты подтверждают мои слова, тем не менее 20 января будет упорядоченная передача (власти - прим. "РГ")", - цитирует Трампа телеканал CNN.

Напомним, что Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена на пост главы государства на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Четыре человека погибли: одна женщина от огнестрельного ранения, еще трое - по пока не выясненным причинам.