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13.01.2021 04:30
Рубрика: В мире

Пенс выступил против отстранения Трампа от власти по 25-й поправке

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции. Об этом говорится в письме спикеру Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, текст которого распространил Белый дом.

Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку", - заявил Пенс, подчеркнув, что не считает подобные действия соответствующими интересам США или Конституции страны. По мнению вице-президента, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, а ее задействование подобным образом создало бы "ужасный прецедент".

Пенс призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации. Он также заверил, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти, пишет РИА Новости.

Ранее, выступая в Техасе, Трамп оценил возможность своего отстранения по 25-й поправке. По его словам, такой сценарий развития событий представляет для него нулевой риск.

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