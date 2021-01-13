Пенс выступил против отстранения Трампа от власти по 25-й поправке

Вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции. Об этом говорится в письме спикеру Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, текст которого распространил Белый дом.

"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку", - заявил Пенс, подчеркнув, что не считает подобные действия соответствующими интересам США или Конституции страны. По мнению вице-президента, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, а ее задействование подобным образом создало бы "ужасный прецедент".

Пенс призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации. Он также заверил, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти, пишет РИА Новости.

Ранее, выступая в Техасе, Трамп оценил возможность своего отстранения по 25-й поправке. По его словам, такой сценарий развития событий представляет для него нулевой риск.