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13.01.2021 18:13
Рубрика: В мире

Палата представителей США начала обсуждать резолюцию об импичменте Трампу

Текст: Диана Ковалева
Палата представителей Конгресса США приступила к обсуждению резолюции, направленной на то, чтобы подвергнуть американского президента Дональда Трампа процедуре импичмента. Трансляцию дебатов по этой теме ведут новостные телеканалы страны.

Конгресса обсуждает статью "Подстрекательство к мятежу"​​, которая требует вынести импичмент президенту и запретить ему в будущем занимать любые выборные должности. Хозяин Белого дома в документе также обвиняется в совершении "особо тяжких преступлений и правонарушений".

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Ожидается, что голосование по резолюции состоится сегодня же. Вполне вероятно, что подконтрольная демократам Палата примет ее. В случае одобрения, документ перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января - за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести ясно не удастся.

Ранее демократы в Палате представителей приняли другую резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа от власти.

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