Палата представителей США начала обсуждать резолюцию об импичменте Трампу

Конгресса обсуждает статью "Подстрекательство к мятежу"​​, которая требует вынести импичмент президенту и запретить ему в будущем занимать любые выборные должности. Хозяин Белого дома в документе также обвиняется в совершении "особо тяжких преступлений и правонарушений".

Ожидается, что голосование по резолюции состоится сегодня же. Вполне вероятно, что подконтрольная демократам Палата примет ее. В случае одобрения, документ перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января - за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести ясно не удастся.

Ранее демократы в Палате представителей приняли другую резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа от власти.