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13.01.2021 09:43
Рубрика: В мире

Палата представителей приняла резолюцию с призывом отстранить Трампа от власти

Текст: Диана Ковалева

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к вице-президенту страны Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти. Пенс от подобного предложения уже отказался. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты Конгресса.

Фото: Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Трамп оценил риск своего отстранения по 25-й поправке

Резолюция предлагает Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. С ее помощью вице-президент при поддержке большинства членов кабинета может занять место президента, пока Конгресс не утвердит это решение. За резолюцию проголосовали 223 депутата, против высказались 205.

По словам демократов, если Пенс не согласится отстранить Трампа, они объявят президенту импичмент в Палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Напомним, что для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, однако их пока не набирается. Кроме того, у сената может просто не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа с поста президента 20 января.

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