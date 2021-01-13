Опубликован топ-50 инновационных компаний, лидирующих на рынке интеллектуальной собственности США

Компания IFI CLAIMS Patent Services опубликовала ежегодный топ-50 глобальных инновационных компаний и топ-10 стран, закрепивших права на интеллектуальную собственность в юрисдикции Соединенных Штатов Америки. Исследователи также рассказали о самых быстрорастущих технологиях.

Россия в списках не значится, при этом отечественные ориентиры весьма точные: глобальные технологические тренды учтены в Стратегии научно-технологического развития России и развиваются в рамках Национальной технологической инициативы.

Китай за 2020 год получил на 11% больше патентов в Штатах.

Кто первый на рынке США и в мире по патентам

IBM возглавляет список крупнейших правообладателей, на втором месте Samsung, существенно отыграла вверх Kia Motors (Южная Корея), переместившись сразу на 17 позиций, в первой десятке идет китайская Huawei; российские компании в топ-50 не вошли.

Кроме того, исходя из данных по крупнейшим патентным юрисдикциям, включая США, Европу, Китай, Японию и др., в IFI отметили топ-250 компаний, владеющих патентами по всему миру. В этом списке Samsung обошел лидера американского рынка IMB в два раза; Canon, Microsoft и Robert Bosch GmbH замыкают пятерку глобальных лидеров.

По словам авторов рейтинга, Россия входит в топ-10 стран, публикующих патенты (patent publishing authorities), однако на американском патентном рынке представлена крайне слабо.

Китай занял в рейтинге 4-е место, оформив 18792 патента и став единственной страной, которая существенно нарастила патентную активность в США (на 11% по сравнению с 2019 годом). Остальные либо остались на прежнем уровне, либо продемонстрировали некоторое падение. Больше всех патентов на собственном рынке у самих Штатов (164 379), на втором месте - Япония (52 421), на 3-м - Южная Корея (22400). Из европейских стран больше всего интеллектуальных прав в США получила Германия (16 222), в десятку входят Тайвань (11 286), Франция (6312) и Великобритания (5333).

"Патентная активность - ценный показатель для исследователей, аналитиков, инвесторов и всех, кому важно получить представление о производительности корпоративных R&D подразделений и рыночных устремлениях компаний. Патенты - ключевой инструмент для оценки нематериальных активов публично торгуемых компаний, возможность прощупать технологические тенденция и конкурентный ландшафт в различных отраслях", - говорит Игорь Осипов, вице-президент Digital Science Global, портфельной компании, в которую входит IFI CLAIMS Patent Services.

По словам Осипова, патенты, оформленные в США, - это хороший способ сверить часы с крупнейшими технологическими корпорациями мира, посмотреть, как развиваются технологии, кто на них зарабатывает.

Россия в кольце инноваций

Директор департамента индустриальных программ "Сколтеха" Дмитрий Каталевский отмечает, что неслучайно крупные компании лидируют по патентам: у них R&D-бюджеты исчисляются в ряде случаев десятками миллиардов долларов в год, как, например, у Huawei и Samsung. При этом в России увеличивается объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но сложность в том, что патентование за рубежом - дорогой и длительный процесс.

В США, по словам Каталевского, сейчас патентуются те российские компании, которые нацелены на глобальную конкуренцию, поскольку это емкий и приоритетный рынок с точки зрения технологий.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев говорит, что отсутствие России в рейтинге в первую очередь означает, что для российских компаний рынок США неинтересен. Ограничиваясь локальным российским патентом, компании выбирают оборонительную стратегию. Это отчасти демонстрирует незначительность экспортного потенциала, и для его наращивания нужно начинать активнее получать экстерриториальные патенты.

Игорь Осипов рассказал, что на данные рейтинга по патентам интересно было бы взглянуть в разрезе не только США, но и отдельных стран или групп стран - например, G-20, с учетом полноты данных по всем патентным офисам мира, с которыми напрямую работает IFI CLAIMS.

Эксперт надеется, что в таком случае можно увидеть сравнительные тренды между странами: кто растет в международном контексте быстрее других и в каких областях, в каких странах или группах стран отдельные технологии растут быстрее или медленнее. Подобная информация всегда интересна в момент принятия инвестиционных решений, связанных с приобретением крупных активов.

Кто на патентной массе

Общее количество выданных патентов в США сократилось к 2019 году менее чем на 1%, с 355 923 до 353 708, число заявок на патенты выросло на 3%, что соответствует тенденции последних четырех лет.

Неамериканские компании и организации в 2020 году получили 55% новых патентов в США При этом сами Соединенные Штаты получили в несколько раз больше новых патентов, чем любая отдельно взятая страна, - 160 833.

Среди компаний, базирующихся за пределами Штатов, больше всего американских патентов получила Samsung Electronics - 6415. Canon Inc., Microsoft, Intel, Taiwan Semiconductor, LG Electronics, Apple, Huawei Technologies и Qualcomm завершают топ-10 патентообладателей США за 2020 год.

Все, кроме Taiwan Semiconductor и Qualcomm, входили в топ-10 в прошлом году. Amazon осталась за пределами десятки, поднявшись в 2020 году на 11-е место с 15-го в 2019 году.

В целом свои позиции в рейтинге повысили компании - производители электронных компонентов и техники (Sharp, Taiwan Semiconductor); потеряли позиции те, кто работает с двигателями внутреннего сгорания (General Motors), и нефтегазовый сервис (Halliburton).

В то же время южнокорейский автопроизводитель Kia Motors вошел в число 19 компаний, которые нарастили объем патентов за последние 12 месяцев. При этом Kia продемонстрировала самый серьезный рывок вперед - на 31%: с 921 патента в 2019 году до 1322 в 2020 году. Благодаря этому компания переместилась с 41-го на 24-е место.

Sharp (32-е место в рейтинге) выросла на 22%, а Taiwan Semiconductor (6-е место) увеличила количество своих патентов на 18%. Huawei, единственный представитель Китая в топ-10 (9-е место), зарегистрировал на 13% больше патентов в 2020 году.

Что патентуют? Технологии-лидеры

Наибольшая патентная активность в США в 2020 году наблюдалась в категории G06F, которая охватывает цифровую обработку данных. Второй по объему новых патентов стала передача цифровой информации (CPC H04L). Полупроводниковые приборы, электрические твердотельные устройства (H01L) и беспроводные сети связи (H04W) также значительо выросли в 2020 году.

Самые быстрорастущие глобальные технологии оказались связаны с областью биокомпьютеров, которая в среднем ежегодно росла на 67% в течение 2016-2020 годов. Расширилась область агротехнологий и селекции растений, машинного обучения, квантовых вычислений, автопилотов/навигации для транспортных средств и 3D-печать.

"Этот анализ, с одной стороны, показывает, кто и на чем собирается зарабатывать ближайшие три-пять лет, а с другой - куда были направлены инвестиции и усилия исследователей и инженеров последнее десятилетие. Это, безусловно, три группы поддерживающих, базовых технологий: машинное обучение и рост вычислительных мощностей, системы передачи данных, материалы и производственные технологии, в первую очередь 3D-печать.

"Еще более стремительный рост патентования наблюдается даже не здесь, а в других, вероятно, более близких потребителю сегментах. Давайте посмотрим на итоги и несколько шире. Во многом быстрый рост патентования в отдельных сферах отражает запросы общества, человеческие потребности и показывает "градус конкуренции". Здесь итоги вполне очевидны - максимальное делегирование машинам рутинных, в том числе производственных процессов, максимальная эффективность агробизнеса. А за этим очевидно желание получить больше свободного времени, но совсем неочевидно, куда его потратить. Пока в этом направлении мы наблюдаем лишь уверенный рост гаджетов для курения", - подытоживает Сергей Матвеев.

Эксперт уверен, что подобные рейтинги очень полезны, чтобы объективно оценивать конкурентоспособность и отдельных компаний, и целых экономик, ведь патентные права - это актуальный и действенный механизм защиты собственного рынка или освоения новых.

"Про Россию пока уверенно можно сказать, что фокус конкуренции и у нас смещается в "цифру". Патентные "бои" в ранее привлекательных сегментах - технологий разведки, добычи и транспортировки нефти - уходят в прошлое", - резюмирует Матвеев.

Fairview Research / IFI CLAIMS Patent Services - официальный источник первичных патентных данных для Google Patents, крупнейших патентных офисов мира, банков и технологических компаний, входит в портфельную компанию Digital Science Global. Штаб-квартира IFI находится в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, а вспомогательный офис - в Барселоне, Испания.