Первый энергоблок БелАЭС выведен на проектную мощность

Уже вторые сутки в режиме проектной мощности работает реактор Белорусской АЭС, подтвердил 13 января источник в Министерстве энергетики страны. "12 января в 19.57 первый энергоблок атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности", - пояснили в отраслевом ведомстве, уточняя, что тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, а электрическая мощность - 1170 МВт.

Именно в этом режиме и будут продолжены статические и динамические испытания, а после их успешного завершения "в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности".

Что касается пуска первого реактора в промышленную эксплуатацию, то, по данным министерства, это состоится после решения приемочной комиссией по итогам "успешного завершения комплексного опробования оборудования".

Главная особенность крупнейшего энергетического объекта страны, возведенного близ Островца в Гродненской области, констатируют эксперты, - это "уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности". Во-первых, здание реактора имеет двойную защитную оболочку. А во-вторых, реактор не пострадает и в случае сейсмических толчков, урагана, наводнения, взрыва и других внешних воздействий.

Как уже рассказывал "СОЮЗ", белорусская станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам третьего поколения станций повышенной безопасности. Он соответствует всем требованиям безопасности, что не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

Неслучайно именно российская технология ВВЭР является в нынешнем столетии самой востребованной и апробированной в различных регионах планеты. С ее использованием уже введены в эксплуатацию АЭС в КНР, Индии. Кроме того, ведутся подготовительные работы по строительству станций в Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Бангладеш и Узбекистане.