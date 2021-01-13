Пять способов оживить мертвый аккумулятор в мороз

Многие не вспоминают о том, что аккумулятор их автомобиля уже не первой свежести, пока не ударят по-настоящему сильные морозы. Между тем не зря говорят - "готовь сани летом": перед началом зимы стоит обновить старую АКБ. Однако если вы не сделали это и в итоге не завели машину, можно воспользоваться следующими приемами оживления проблемной батареи.

Добавить кислоты

В сильные морозы аккумулятор разряжается гораздо быстрее, чем при плюсовых температурах и небольшом минусе, что связано с увеличением вязкости электролита.

Как следствие, снижается отдаваемый батареей ток, и АКБ может не справиться с тем, чтобы провернуть стартер и коленвал двигателя. А когда указатель термометра приближается к отметке -40 градусов, электролит может и вовсе затвердеть или кристаллизоваться.

Соответственно, в качестве "антикризисной" меры для обслуживаемых АКБ можно рекомендовать повышение соотношения кислоты с водой, которое в стандарте составляет примерно 35% к 65%.

Увеличив пропорцию кислоты, мы снизим порог замерзания электролита до -50 и -60 °C. Однако такое решение будет актуальным в основном для северных регионов страны. Фактически такой долив кислоты - временная мера. Дело в том, что "обезвоживание" провоцирует разъедание пластин. Поэтому после потепления измерьте плотность состава ареометром (денсиметром) и верните пропорцию вода-кислота к норме.

Отогреваем правильно

При резком, а тем более экстремальном похолодании, особенно если АКБ старая, имеет смысл провести процедуры ее отогрева даже прежде, чем вы попытаетесь запустить мотор.

В Сети популярен следующий совет - перед включением зажигания включить ненадолго дальний свет, магнитолу и другие потребители энергии. Однако такой способ может "взбодрить" разве что новенький аккумулятор, который с большой степенью вероятности запустит мотор без всяких допингов. Старую же АКБ такая метода может просто-напросто "умертвить".

Поэтому обеспечить гарантированный запуск могут следующие два способа. Первый - использовать "автозапуск" ночью (за отсутствием такой опции - встаем ночью и прогреваем двигатель).

Второй - снимаем АКБ и уносим ее на ночь домой для того, чтобы поутру теплый "аккум" выдал максимальный ток. Если вы не сделали ни того, ни другого, придется отогревать уже замерзшую батарею. Для этого снимаем ее, относим домой или в гараж и ставим в тазик с теплой водой. Как вариант - размещаем АКБ у батареи или укутываем покрывалом и греем феном, периодически меняя направления потока. Примерно час таких манипуляций, электролит отогреется, и АКБ сможет выдать ток, необходимый для пуска мотора.

Прикуривание

"Прикуривания" от аккумулятора другого автомобиля - известный способ оживить подсевшую батарею. Однако минус такого способа состоит в том, что он опасен для современных автомобилей с чувствительной электроникой. Если вы все же решились на "прикуривание", придерживайтесь следующих правил.

"Донором" должна быть машины с такой же емкостью батареи или больше. Мотор, зажигание и все электроприборы "донора" должны быть выключены. Зажигание и электроприборы реципиента должны быть выключены.

Алгоритм "прикуривания" должен быть следующим - сначала "плюсовой" провод донорской батареи подаем к "плюсовой" клемме АКБ неисправного автомобиля. Минусовой провод соответственно сажаем на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого авто¬мобиля. Применять только исправные провода с сечением не менее 16 мм, выдерживающие пусковой ток не менее 150 А.

Сетевое зарядное устройство

В последнее время стали популярны так называемые "бустеры" или "джамп стартеры" - портативные пусковые аккумуляторы, которые, как обещают их производители, обеспечат надежный старт двигателя даже при полностью севшей батарее.

Самые компактные бустеры напоминают обычный пауэрбанк большой емкости и слоты для подсоединения зажимов-"крокодилов" с проводами.

Алгоритм использования чрезвычайно прост - цепляем зажимы к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность и пытаемся завести мотор. При этом не превышайте длительность прокрутки стартера (не более 10 секунд) и рассчитывайте на не более, чем 5 попыток.

Помните о том, что бюджетные модели бустеров могут запускать двигатель, если аккумулятор еще "живой" (при повороте ключа загорается "приборка"). Более дорогие модели могут реанимировать даже "мертвые" АКБ, но количество попыток придется ограничить двумя-тремя. Наконец, если у вас есть запасная аккумуляторная батарея, то в качестве бустера можно использовать ее. Также можно попросту поменять аккумулятор на работоспособный.

Завести с "толкача" или буксира

Такой экстренный метод лучше использовать только в машинах с механическими коробками передач и роботизированными коробками с одним сцеплением. Ведь смазка АКПП происходит лишь когда двигатель уже работает, а при старте на сухую конструктив "автоматов" будет страдать.

Необходимо также ровное, не занесенное снегом место, лучше всего - с небольшим уклоном вниз. Еще одно условие - аккумулятор должен иметь остатки заряда для питания бортовой электроники и бензонасоса.

Теперь действуем по следующему алгоритму. Включаем зажигание, переходим на нейтральную передачу и даем команду "бурлакам". Когда автомобиль тронется и слегка разгонится, следует быстро выжать сцепление и перейти на вторую передачу. Затем отпускаем педаль сцепления, после чего мотор должен завестись. Если же в вашем распоряжении имеется буксир, задача облегчается. Цепляем машину за трос к другому автомобилю, включаем зажигание, выжимаем и удерживаем сцепление и включаем третью передачу. Когда вас разогнали до 20-30 км/ч, плавно отпускаем сцепление и следим за моментом запуска мотора.