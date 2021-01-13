Посол РФ: США навязывали неприемлемые условия по ДСНВ

Соединенные Штаты пошли по пути навязывания неприемлемых условий для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая во вторник на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями.

Например, Вашингтон настаивал на возврате к верификационным процедурам времен холодной войны. Россия никогда не отказывалась от контроля за соблюдением будущих возможных договоренностей. Напротив, Москва выступала и продолжает выступать за обязательное наличие верификационного компонента в любых соглашениях по сокращению и ограничению вооружений. При этом российская позиция состоит в том, что любой верификационный режим должен полностью соответствовать предмету и охвату соответствующего соглашения по контролю над вооружениями, говорится в заявлении дипломата, опубликованном в Facebook.

Именно об этом так и не удалось договориться с уходящей администрацией США, консультации с которой "в очередной раз зашли в тупик", отметил посол. Для возобновления регулярного диалога требуется существенная политическая воля, заявил Антонов, подчеркнув, что Россия открыта к субстантивному обсуждению технических деталей продления ДСНВ. При этом дипломат уверен, что шансы на достижение договоренности до истечения срока действия соглашения (5 февраля 2021 года) еще остаются. Российская сторона надеется, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю.

Нахождение компромиссов по контролю над вооружениями - в интересах не только России и США, но и безопасности и стабильности всего мира. "Все наши предложения - на столе. Теперь слово за администрацией США", - отметил российский посол. Он подчеркнул, что нужно вместе восстанавливать доверие друг к другу. И здесь крайне важным является возобновление профессионального диалога между военными.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале будущего года. В октябре президент РФ Владимир Путин предложил "без всяких условий" продлить на год срок действия СНВ-3, чтобы провести переговоры по всем параметрам. Глава государства убежден, что нельзя оставить мир без такого фундаментального документа.