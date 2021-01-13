Путин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

"В мире, к сожалению, пока не удается пока задушить эту болезнь, предотвратить все негативные последствия с нею связанные, но, прежде всего, нас должна интересовать ситуация в России", - заявил Владимир Путин. "Мы видим некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно", - считает он.

Тревогу вызывает ситуация в Великобритании. "Находимся в контакте с европейскими партнерами", - сказал президент. "Все это взаимосвязано, передвижение неизбежно, и то, что на некоторое время мы ограничиваем коммуникации, транспортные связи - это все временные меры", - заметил он.

"Нам нужно понимать, что происходит в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе новые штаммы", - пояснил Путин, предоставив слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.