В аэропорту Домодедово началась вакцинация от коронавируса

В столичном аэропорту Домодедово началась вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Вакцинация от COVID-19 проводится для персонала авиационного комплекса. Вакцина и все необходимое для процедуры доставлено в медицинский центр Домодедово. Как сообщает пресс-служба транспортного предприятия, для удобства сотрудников был сформирован график вакцинации всех желающих. Таким образом, они смогут пройти иммунизацию без отрыва от работы.

Ранее "РГ" сообщала, что с 14 января в столице количество пунктов вакцинации от коронавируса увеличится с 70 до 100.