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13.01.2021 10:42
Рубрика: Происшествия

В поселке ЕАО ввели карантин из-за бешеной волчицы

Текст: Юлия Гарднер

В селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО ввели двухмесячный карантин. Это сделано из-за бешеной волчицы, которая загрызла двух собак, ранила лошадь и напала на человека.

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ЧП произошло в ночь со 2 на 3 января на территории зернохранилища. Мужчина смог задушить набросившуюся на него хищницу. Их схватку снял один из очевидцев. На следующий день ветеринары вакцинировали от бешенства крупный рогатый скот, лошадей и всех собак в селе.

Анализы подтвердили наличие бешенства у волчицы.

- По правилам карантин накладывается на не менее чем два месяца. Сейчас будем наблюдать в течение двух недель, не проявятся ли признаки бешенства у животных. Если заболевание обнаружится, к сожалению, они погибнут, - сообщила РИА Новости начальник управления ветеринарии при правительстве ЕАО Галина Дзюба.

По ее словам, мужчине, вступившему в схватку со зверем, также рекомендовали вакцинироваться. За последние месяцы это второй случай, когда у волка обнаруживается бешенство. Причиной заражения могло послужить уменьшение естественной кормовой базы. Хищники переключились на лис - разносчиц этого заболевания.

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