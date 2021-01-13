Жители Дальнего Востока смогут купить льготные билеты в феврале

Правительство России выделило дополнительные 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок для дальневосточных регионов.

Как пояснил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, на Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. "Не удивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней", - отметил министр.

Поэтому выделены дополнительные 5 млрд рублей. "Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в 3 раза. У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится", - рассказал Чекунков. И пообещал, что работа по повышению доступности авиасообщения в регионах Дальнего Востока, включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок, будет продолжена.