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13.01.2021 17:15
Рубрика: Экономика

Жители Дальнего Востока смогут купить льготные билеты в феврале

Текст: Ольга Игнатова
Правительство России выделило дополнительные 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок для дальневосточных регионов.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Как пояснил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, на Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. "Не удивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней", - отметил министр.

Фото: iStock
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Поэтому выделены дополнительные 5 млрд рублей. "Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в 3 раза. У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится", - рассказал Чекунков. И пообещал, что работа по повышению доступности авиасообщения в регионах Дальнего Востока, включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок, будет продолжена.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт ДФО

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