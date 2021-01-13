Семья погибшей в переходе пермячки получит полмиллиона рублей

Пермские власти окажут помощь семье женщины, погибшей в обвалившемся строительном переходе в столице края.

Такое поручение дал губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщается на сайте местного правительства.

Как доложил и.о. главы Перми Алексей Демкин, администрация города выделит семье погибшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, вторая потерпевшая получит пятьдесят тысяч рублей.

Также она и представители погибшей имеют право на получение 15 тысяч рублей от министерства соцразвития Пермского края.

Напомним, 9 января возле дома по улице Краснова обрушился под тяжестью снега защитный строительный переход. В результате погибла одна из женщин, проходившая там. Вторая получила различные травмы.