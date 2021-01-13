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13.01.2021 16:53
Рубрика: Происшествия

Семья погибшей в переходе пермячки получит полмиллиона рублей

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Пермские власти окажут помощь семье женщины, погибшей в обвалившемся строительном переходе в столице края.

В Перми после гибели женщины проверили строительные ограждения

Такое поручение дал губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщается на сайте местного правительства.

Как доложил и.о. главы Перми Алексей Демкин, администрация города выделит семье погибшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, вторая потерпевшая получит пятьдесят тысяч рублей.

Также она и представители погибшей имеют право на получение 15 тысяч рублей от министерства соцразвития Пермского края.

Напомним, 9 января возле дома по улице Краснова обрушился под тяжестью снега защитный строительный переход. В результате погибла одна из женщин, проходившая там. Вторая получила различные травмы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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