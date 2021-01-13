В Перми перевозчик пойдет под суд за ДТП, в котором пострадали 57 человек

Прокуратура направит в суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении компании-перевозчика, которая выпустила на городской маршрут в Перми неисправный пассажирский автобус.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием было установлено, что 17 августа 2019 года во время следования транспортного средства по маршруту № 53 "Центральный рынок - 10-й микрорайон" водитель потерял контроль управления, и транспортное средство с пассажирами выехало за пределы проезжей части, где врезалось в бетонное заборное ограждение.

В результате происшествия 57 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, два пассажира скончались от полученных травм. В отношении перевозчика было возбуждено уголовное дело по части 3, статьи № 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).