В Новосибирске ударившая ребенка медсестра избежала наказания

Медсестра детского отделения новосибирской областной клинической туберкулезной больницы, обвинявшаяся в жестоком обращении с маленьким пациентом, освобождена от уголовной ответственности.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области прекратил дело в связи с примирением сторон. Тем не менее факт жестокого обращения с ребенком в суде был установлен.

- Медицинская сестра в дневное время 3 ноября 2020 года осуществляла над малолетним ребенком физическое насилие, а именно: с силой ударила мальчика ладонью руки в область спины, - отметили в прокуратуре.

Как уточнили "РГ" в управлении Судебного департамента Новосибирской области, мама потерпевшего мальчика сама заявила ходатайство о прекращении дела, объяснив это тем, что давно знает обвиняемую. Ребенок неоднократно лечился в туберкулезной больнице, и у женщины с медсестрой сложились приятельские отношения.

Добавим, что свое раскаяние женщина подкрепила возмещением морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Несмотря на это, сторона гособвинения возражала против прекращения уголовного дела, считая что дело о применении жестокости к ребенку в медицинском учреждении должно закончиться для обвиняемой наказанием.

Месяцем ранее судом был вынесен приговор в отношении бывшей коллеги медработницы, которая была замечена в еще более садистских методах ухода за маленькими пациентами. В частности, проснувшуюся слишком рано малолетнюю девочку медсестра подняла за волосы над полом и с силой швырнула в кроватку. Суд приговорил бывшую сотрудницу клиники к одному году исправительных работ.

Факты жестокого обращения с детьми со стороны обеих медсестер вскрылись благодаря видео, записанному женщиной, лежавшей в соседней палате. Она рассказала, что сотрудницы больницы не жалели детей, лежавших в общей палате без родителей, и представила видео в качестве доказательства.

После проверок правоохранительных и надзорных органов в больнице сменилось руководство, было увеличено штатное расписание, а помещения оборудовали дополнительными элементами системы видеонаблюдения.