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13.01.2021 10:38

Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию лабораторию исследования нефтепродуктов в Новосибирской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию испытательную лабораторию исследования нефтепродуктов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Сокур" в Новосибирской области.

На базе новой испытательной лаборатории будет осуществляться контроль качества нефтепродуктов в объеме приемо-сдаточных и контрольных испытаний автомобильного бензина и дизельного топлива, транспортируемых с Омского НПЗ по магистральному нефтепродуктопроводу Омск - Сокур на ЛПДС, для дальнейшей отгрузки нефтепродуктов железнодорожным транспортом и их сдачи на Сокурскую нефтебазу.

Оборудование лаборатории позволит расширить перечень выполняемых исследований. Помимо определения концентрации железа в автомобильном бензине, лаборанты смогут проводить анализы по наличию еще двух металлов - марганца и свинца. Это обеспечит возможность оказания услуг по транспортировке и поставке нефтепродуктов компаниям-потребителям на высоком качественном уровне. Инфраструктура и функции лаборатории интегрируются в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС) ПАО "Транснефть", которая на сегодняшний день действует во всех филиалах АО "Транснефть - Западная Сибирь".

В лаборатории предусмотрены специализированные помещения для проведения приемо-сдаточных и контрольных анализов, хроматографических методов исследований, склад для хранения арбитражных проб. Здание оснащено современными системами приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования для поддержания микроклимата в соответствии с требованиями охраны труда и стандартами промышленной безопасности. В складе хранения арбитражных проб установлено специальное оборудование - холодильники во взрывозащищенном исполнении. Для хранения стандартных образцов нефтепродуктов, реактивов, материалов и легковоспламеняющихся жидкостей также оборудованы складские помещения.

Предусмотрено отдельное помещение для проведения испытаний по определению октановых чисел автомобильных бензинов. В дальнейшем в этом же помещении будет смонтирована современная установка для определения цетанового числа дизельного топлива. Такое оборудование впервые будет применено в испытательных лабораториях АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Строительство испытательной лаборатории выполнялось в рамках комплексной программы реконструкции площадочных объектов ЛПДС "Сокур". Цель программы - полная модернизация производственной инфраструктуры станции в соответствии с требованиями технических регламентов, промышленной и экологической безопасности.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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