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13.01.2021 21:25
Рубрика: Происшествия

Не предупредил...

В Норильске за халатность при сходе лавины задержан оперативный дежурный
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
В среду стало известно, что в Норильске задержан дежурный единой дежурно-диспетчерской службы. Ему инкриминируют то, что он не включил в сводку предупреждение о лавиноопасности. В результате семья из четырех человек, которая оказалась погребена под снегом, даже не догадывалась об опасности.

При этом речь идет не о туристах, а о начальнике канатной дороги Владиславе Попове и его домочадцах, которые прекрасно знают, что такое лавина, и при получении предупреждения, конечно же, приняли бы меры предосторожности.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
СК оценит работу оперативных служб после гибели семьи в Норильске

Кстати, жертв могло бы быть намного больше. К счастью, погода в районе турбазы была, что называется, "нелетной", завывала метель при температуре минус 23 градуса. Поэтому вообще никого из отдыхающих и не было. Правда, и в случае более массовых жертв статья для задержанного все равно была бы та же - халатность.

По данным оперативников СУ СК по Красноярскому краю, еще 30 декабря 2020 года специалистами краевого антикризисного центра МЧС России был составлен прогноз возможных чрезвычайных ситуаций. В нем четко было указано, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах Красноярского края лавиноопасно. В прогнозе был указан и перечень рекомендуемых превентивных мероприятий органам местного самоуправления на территории края.

"В частности, необходимо было организовать наблюдение за лавиноопасными участками, включая замеры уровня снега, через СМИ и интернет-ресурсы муниципального образования организовать информирование населения об угрозе. А также выставить предупредительные знаки и баннеры с размещением информации о порядке действий и правилах поведения в опасных зонах. А руководителям дорожных служб на лавиноопасных участках следовало организовать своевременную расчистку дорожного полотна от осыпающихся масс снега", - сообщили местные следователи.

Увы, ничего из перечисленного сделано не было.

Но и это не все. Единая дежурно-диспетчерская служба, принявшая сообщение о сошедшей на горнолыжном комплексе лавине не сразу оповестила экстренные службы города.

Прогноз о лавиноопасности был составлен еще 30 декабря. Но людей об угрозе не оповестили

"ЕДДС, которая приняла вызов от очевидца о сошедшей в Норильске лавине, оповестила МЧС спустя более часа, "скорую помощь" - спустя более 50 минут", - сообщили агентству ТАСС в экстренных службах.

Вчера председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запрос в Генпрокуратуру в связи с участившимися случаями гибели людей. Его запрос касается прежде всего пожаров. Депутат считает необходимым разобраться, какие пробелы существуют в законодательстве, и устранить их.

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