В Сибири пассажиры такси отсудили у агрегаторов крупные компенсации

В Алтайском крае вступило в силу апелляционное решение краевого суда о возмещении ущерба жителю Барнаула, получившему тяжелые травмы во время поездки на такси. Для региона это прецедент: выплатить компенсацию пострадавшему пассажиру суд обязал не водителя, а агрегатора такси. Хотя компания привычно утверждала, что оказывает клиентам лишь информационные услуги, а к самим перевозкам не имеет никакого отношения.

Барнаульцу понадобилось почти два с половиной года, чтобы добиться компенсации. ДТП, в котором он серьезно пострадал, произошло еще в октябре 2018 года в Москве. В столице сибиряк заказал машину по приложению "Яндекс.Такси", и агрегатор направил к нему автомобиль Mercedes. Но на Ленинградском шоссе водитель такси допустил столкновение с грузовым фургоном, и барнаульца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и рваными ранами лица, переломом бедренной кости. По оценкам медиков, его здоровью был нанесен тяжкий вред, понадобилось длительное лечение, в том числе операция.

Водитель такси был признан виновным в этом ДТП и привлечен к уголовной ответственности. Но кто возместит ни в чем не повинному барнаульцу ущерб, нанесенный здоровью, и компенсирует расходы на лечение? Обычно выплачивать компенсации пострадавшим обязывают виновников дорожных происшествий. Но с водителей такси зачастую и взять-то нечего, ведь даже автомобиль у них, как правило, в аренде. Из-за этого пассажиры такси, даже выиграв судебные процессы, не получали ничего: у виновников ДТП не было ни имущества, ни официального дохода. Ситуация изменилась после того, как в 2018 году Верховный суд России дал соответствующие разъяснения, по сути введя повышенную ответственность компаний, предоставляющих услуги такси, перед пассажирами. И это сработало.

Жителю Барнаула решил требовать компенсацию с агрегатора, у которого заказывал машину. И ему это удалось.

- Суд Индустриального района Барнаула в сентябре прошлого года удовлетворил иск и взыскал с компании "Яндекс.Такси" в его пользу 350 тысяч рублей, - отметила начальник отдела прокуратуры Алтайского края по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Татьяна Сивидова-Абкарян. - Агрегатор не согласился с таким решением. В апелляции ответчик настаивал, что он не является перевозчиком, а только предоставляет электронную программу, которая позволяет пользователям размещать информацию о спросе и предложениях на услуги такси и самостоятельно выбирать подходящие заявки. Однако суд не принял эти доводы во внимание, поскольку "Яндекс.Такси" не уведомило пассажира о том, что не является перевозчиком. Более того, у компании есть коллективный договор добровольного страхования от несчастных случаев, который распространяется в том числе на пассажиров, пользующихся услугами "Яндекс.Такси". Поэтому решение районного суда о компенсации было оставлено без изменений.

В региональной прокуратуре не исключили, что агрегатор, возможно, оспорит прецедентное решение в кассационном порядке. Но после апелляции вердикт суда автоматически вступает в силу, поэтому компания в ближайшее время должна выплатить пострадавшему барнаульцу положенную компенсацию.

Количество судебных исков к агрегаторам служб такси растет и в других городах Сибири.

- Пострадавшие в ДТП при поездке в такси омичи выиграли уже несколько судебных исков у агрегаторов, - рассказал "РГ" ведущий юрист многофункционального центра возмещения вреда жизни и здоровью Дмитрий Пестов. - Теперь компаниям не удается переложить проблемы на водителей, работающих от их имени. Согласно постановлению Верховного суда, перевозчик отвечает за действия других лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, как за свои собственные.

Недавно судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда взыскала с агрегатора службы такси "Лидер-О" 750 тысяч рублей в пользу потерявшей родителей омички. Она заказала для мамы и папы машину по телефону. Однако поездка закончилась трагедией. Водитель не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Пассажиры скончались до приезда скорой помощи.

Представитель агрегатора настаивал на том, что оказывает только посреднические услуги для заказа такси и водители не являются его работниками. Однако судебная коллегия не приняла его доводы во внимание. На телефон омички пришло подтверждение заказа с указанием назначения автомобиля. А значит, договор фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа был заключен. В результате "Лидер-О" выплатит компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей штрафа за отказ удовлетворить требования истицы добровольно.

Между тем

По прогнозам юристов, в ближайшее время количество аналогичных судебных исков к агрегаторам существенно возрастет. Ведь ГИБДД фиксирует беспрецедентный рост числа аварий с водителями такси. В прошлом году в Омской области произошло 29 ДТП по вине таксистов. И это только те случаи, когда водители имели официально оформленные лицензии на перевозку пассажиров.

Сегодня к приложениям агрегаторов может подключиться любое физлицо. Многие ИП заставляют своих сотрудников оформляться самозанятыми, чтобы не платить налоги. В результате техническое состояние вышедших в линию автомобилей никак не контролируется. Как и состояние здоровья таксистов, порой работающих круглосуточно.