В Сибири пассажиры такси отсудили у агрегаторов крупные компенсации

Новости

Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу 15:30
В Москве скончалась известная художница Лидия Виноградова 15:18
Французский баскетболист и его девушка стали звездами TikTok 15:14
Вышел трейлер фантастической драмы с Сальмой Хаейк "Блаженство" 15:14
Ученый рассказал о быстрых мутациях вируса COVID-2019 15:00
Российского тревел-блогера задержали в Южном Судане 14:56
Россияне в январе смогут увидеть самую сложную для наблюдений планету 14:50
В Чили объяснили, почему запрет на живую музыку в барах остановит COVID-19 14:46
МЧС Москвы предупредило о сильной метели и ветре 14:45
Брюса Уиллиса выгнали из аптеки из-за отсутствия маски 14:45
Дмитрий Чернышенко поздравил СМИ с Днем печати 14:29
Госдума будет настаивать на расширении программы по поддержке регионов 14:21
На Кубани патологоанатома арестовали за кражи у покойных 14:10
Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову огласят 8 февраля 14:07
Столицу накроет сильный снегопад 13:44
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж 13:41
В Испании 17 человек заразились коронавирусом после вакцинации 13:31
Стал известен сюжет сериала по "Властелину колец" 13:24
Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19 13:18
Бой Поветкин - Уайт состоится 6 марта 13:01
Живая сосна и перчатки: что забывали пассажиры подмосковных автобусов 12:59
Рубль признан самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака" 12:53
На МКАД появится новая развязка 12:50
Премьер Японии расширил действие режима ЧС из-за COVID-19 12:48
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

В Сибири пассажиры такси отсудили у агрегаторов крупные компенсации

Текст: Наталья Граф (Омск) , Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае вступило в силу апелляционное решение краевого суда о возмещении ущерба жителю Барнаула, получившему тяжелые травмы во время поездки на такси. Для региона это прецедент: выплатить компенсацию пострадавшему пассажиру суд обязал не водителя, а агрегатора такси. Хотя компания привычно утверждала, что оказывает клиентам лишь информационные услуги, а к самим перевозкам не имеет никакого отношения.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Барнаульцу понадобилось почти два с половиной года, чтобы добиться компенсации. ДТП, в котором он серьезно пострадал, произошло еще в октябре 2018 года в Москве. В столице сибиряк заказал машину по приложению "Яндекс.Такси", и агрегатор направил к нему автомобиль Mercedes. Но на Ленинградском шоссе водитель такси допустил столкновение с грузовым фургоном, и барнаульца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и рваными ранами лица, переломом бедренной кости. По оценкам медиков, его здоровью был нанесен тяжкий вред, понадобилось длительное лечение, в том числе операция.

Фото: iStock
В Петербурге водителя такси уличили в просмотре порно во время поездки

Водитель такси был признан виновным в этом ДТП и привлечен к уголовной ответственности. Но кто возместит ни в чем не повинному барнаульцу ущерб, нанесенный здоровью, и компенсирует расходы на лечение? Обычно выплачивать компенсации пострадавшим обязывают виновников дорожных происшествий. Но с водителей такси зачастую и взять-то нечего, ведь даже автомобиль у них, как правило, в аренде. Из-за этого пассажиры такси, даже выиграв судебные процессы, не получали ничего: у виновников ДТП не было ни имущества, ни официального дохода. Ситуация изменилась после того, как в 2018 году Верховный суд России дал соответствующие разъяснения, по сути введя повышенную ответственность компаний, предоставляющих услуги такси, перед пассажирами. И это сработало.

Жителю Барнаула решил требовать компенсацию с агрегатора, у которого заказывал машину. И ему это удалось.

- Суд Индустриального района Барнаула в сентябре прошлого года удовлетворил иск и взыскал с компании "Яндекс.Такси" в его пользу 350 тысяч рублей, - отметила начальник отдела прокуратуры Алтайского края по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Татьяна Сивидова-Абкарян. - Агрегатор не согласился с таким решением. В апелляции ответчик настаивал, что он не является перевозчиком, а только предоставляет электронную программу, которая позволяет пользователям размещать информацию о спросе и предложениях на услуги такси и самостоятельно выбирать подходящие заявки. Однако суд не принял эти доводы во внимание, поскольку "Яндекс.Такси" не уведомило пассажира о том, что не является перевозчиком. Более того, у компании есть коллективный договор добровольного страхования от несчастных случаев, который распространяется в том числе на пассажиров, пользующихся услугами "Яндекс.Такси". Поэтому решение районного суда о компенсации было оставлено без изменений.

В региональной прокуратуре не исключили, что агрегатор, возможно, оспорит прецедентное решение в кассационном порядке. Но после апелляции вердикт суда автоматически вступает в силу, поэтому компания в ближайшее время должна выплатить пострадавшему барнаульцу положенную компенсацию.

Количество судебных исков к агрегаторам служб такси растет и в других городах Сибири.

- Пострадавшие в ДТП при поездке в такси омичи выиграли уже несколько судебных исков у агрегаторов, - рассказал "РГ" ведущий юрист многофункционального центра возмещения вреда жизни и здоровью Дмитрий Пестов. - Теперь компаниям не удается переложить проблемы на водителей, работающих от их имени. Согласно постановлению Верховного суда, перевозчик отвечает за действия других лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, как за свои собственные.

Фото: iStock
В Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на переходе и отчитал ее

Недавно судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда взыскала с агрегатора службы такси "Лидер-О" 750 тысяч рублей в пользу потерявшей родителей омички. Она заказала для мамы и папы машину по телефону. Однако поездка закончилась трагедией. Водитель не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Пассажиры скончались до приезда скорой помощи.

Представитель агрегатора настаивал на том, что оказывает только посреднические услуги для заказа такси и водители не являются его работниками. Однако судебная коллегия не приняла его доводы во внимание. На телефон омички пришло подтверждение заказа с указанием назначения автомобиля. А значит, договор фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа был заключен. В результате "Лидер-О" выплатит компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей штрафа за отказ удовлетворить требования истицы добровольно.

Между тем

По прогнозам юристов, в ближайшее время количество аналогичных судебных исков к агрегаторам существенно возрастет. Ведь ГИБДД фиксирует беспрецедентный рост числа аварий с водителями такси. В прошлом году в Омской области произошло 29 ДТП по вине таксистов. И это только те случаи, когда водители имели официально оформленные лицензии на перевозку пассажиров.

Сегодня к приложениям агрегаторов может подключиться любое физлицо. Многие ИП заставляют своих сотрудников оформляться самозанятыми, чтобы не платить налоги. В результате техническое состояние вышедших в линию автомобилей никак не контролируется. Как и состояние здоровья таксистов, порой работающих круглосуточно.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Омская область Омск

Главное сегодня

В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни