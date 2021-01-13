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13.01.2021 19:30
Рубрика: Происшествия

В Сибири завели дело на тетю девочки, погибшей при катании с горки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки, разбившейся во время катания с горки.

В Татарстане при катании с горки погибла девочка

Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, подозреваемой по делу стала 22-летняя тетя погибшего ребенка. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в первый день нового года, около 16.40 по местному времени на территории горнолыжного клуба в Октябрьском района Новосибирска.

Как указано в материалах дела, именно молодая женщина отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой сидела девочка. На очень высокой скорости ребенок на санках столкнулся с металлической опорой канатной дороги. От полученных в результате травм девочка скончалась на месте.

Стоит отметить, что спуск не был предназначен для катания на санках или "ватрушках", более того, горнолыжная база на тот момент была закрыта. В правоохранительных органах и областной прокуратуре были организованы проверки. Теперь же следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.

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