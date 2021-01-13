Врачи раскрыли секрет исцеления женщины с безнадежной формой COVID-19

Корреспондент "Российской газеты" встретилась с Оксаной Шеломенцевой и ее врачами. Молодая женщина выжила со 100% поражением легких коронавирусом. И у нее родилась здоровая девочка - третий ребенок в семье.

"С такими показателями не живут", - качали головами авторитетные специалисты, когда реаниматологи ковидного госпиталя, развернутого на базе Иркутского городского перинатального центра, показывали им КТ и другие результаты анализов Оксаны.

Но она справилась. И сердечно поблагодарив всех врачей, медсестер и санитарок, которые почти два месяца помогали ей бороться с болезнью, накануне поехала домой, где ее ждут муж и дети.

Сплошное матовое стекло

Оксана попала "в красную зону" на 32 неделе беременности.

- Когда у меня поднялась температура, я как-то даже и не подумала, что это может быть настолько серьезно, - ну, бывает, мало ли. Но спустя несколько дней стало трудно дышать, появилась слабость, - вспоминает Оксана. - Вызвала скорую, меня увезли в перинатальный центр. Диагноз подтвердился - COVID-19.

Неделю врачи старались стабилизировать состояние будущей матери. Лечение назначили щадящее, чтобы не нанести вреда плоду. Но Оксане становилось хуже. И тогда врачи, оценив все риски для матери и будущего ребенка, приняли решение - делать кесарево.

- На КТ легкие Оксаны выглядели как сплошное матовое стекло, а ребенок, конечно, тоже испытывал кислородное голодание, - пояснила заведующая реанимацией Галина Шкандрий. - О естественных родах в таких обстоятельствах не могло быть и речи, сохранение беременности ставило под угрозу жизни матери и плода.

Сама операция прошла штатно, насколько это вообще возможно в условиях "красной зоны".

- Самое главное - я увидела дочку, - рассказывает Оксана. - На руки мне ее не дали, к груди приложить тоже не разрешили - боялись инфицирования. Но я сразу же ощутила огромный прилив сил. Была уверена, что поправлюсь.

Но чуда не случилось: Оксане стало хуже. После операции девочку, которая, как вскоре выяснилось, была совершенно здорова, отправили в детскую больницу, а маму - в реанимацию.

50 суток борьбы

Врачи перинатального центра, акушеры-гинекологи и неонатологи высочайшей квалификации в борьбе с новой инфекцией чувствовали себя не совсем уверенно. Поэтому обращались к коллегам-инфекционистам, эпидемиологам, вирусологам. И практически каждый говорил, что с таким поражением легких и прогрессирующей полиорганной недостаточностью не выживают. Шансов нет… Если бы не один фактор.

- Я 20 лет работаю в реанимации, многое видела, но таких борцов, как Оксана, - никогда, - волнуется до слез Галина Шкандрий. - Как бы плохо ей ни было, она повторяла и повторяла: "Я буду жить! Я хочу жить! Хочу к детям и мужу, домой". А когда мы показывали ей, на минуточку очнувшейся от медикаментозного забытья, фото и видео ребятишек, мужа, славших приветы, она еще и улыбалась. Ее желание жить помогало нам. Мы вместе выкарабкивались.

Рядом кто-то молился

В день выписки Оксана впервые увидела своих спасительниц без защитных комбинезонов. Говорит, узнала каждую - по глазам, по голосу, по походке.

- Когда я лежала в реанимационной палате, со мной всегда был кто-то рядом, - вспоминает Оксана. - И не просто наблюдал, а именно БЫЛ РЯДОМ - я чувствовала прикосновения любящих и заботливых рук. Я слышала голоса, в которых звучала тревога или радость - в зависимости от моего состояния. Однажды ночью я слышала молитву - одна из медсестер просила о моем выздоровлении…

Перевод Оксаны из реанимации в отделение стал праздником для всего коллектива. И сейчас, провожая жизнелюбивую пациентку домой, врачи верят, что, вопреки прогнозам, она восстановится.

- Конечно, впереди у нашей девочки (именно так называют Оксану в центре) большая работа: реабилитация, упражнения, ингаляции. И кислородная поддержка периодически ей будет необходима, -рассуждает Галина Шкандрий. - Надо беречься - сейчас любая респираторная инфекция может быть опасна. Но мы знаем, какой Оксана сильный, жизнелюбивый человек и какой у нее крепкий тыл - любящая и заботливая семья. Вместе они справятся.

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