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13.01.2021 12:37
Рубрика: Происшествия

Захватившего заложников в Пятигорске собираются отправить на лечение

Текст: Михаил Сухарев

Мужчину, который в начале апреля 2020 года взял в заложники свою сестру и двоих ее детей, могут отправить на принудительное лечение. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, такое решение приняли по результатам психолого-психиатрической экспертизы.

Фото: Romain Perrocheau/Getty Images
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- Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Против мужчины были возбуждены два уголовных дела. Первое по части 2 статьи 206 УК РФ "Захват заложников", а второе по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Второе дело возбудили после того, как подозреваемый 13 апреля в камере СИЗО ударил сотрудника изолятора.

Как сообщалось ранее, 9 апреля 2020 года 29-летний мужчина взял в заложники свою сестру и ее двоих детей в их квартире. Он потребовал денежный выкуп и возможность покинуть территорию России. Спустя несколько часов его удалось задержать. 10 января суд заключил его под стражу.

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