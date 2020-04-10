В Пятигорске суд арестовал мужчину, взявшего в заложники детей

Пятигорский городской суд арестовал мужчину, который в четверг взял в заложники свою сестру и ее детей. Об этом в пятницу сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Напомним, ранее стало известно, что 29-летний мужчина не выпускает из квартиры хозяйку и ее двоих несовершеннолетних детей. Он потребовал денежный выкуп и возможность покинуть территорию России. Вскоре его удалось задержать. В результате спецоперации никто не пострадал.

- Сейчас по ходатайству следователя СК судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он допрошен по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, - рассказали в следственном управлении СК РФ по краю.

По факту случившегося в Пятигорске возбуждено уголовное дело по части второй статьи 206 УК РФ ("Захват заложников").