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13.01.2021 10:15
Рубрика: Происшествия

Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

По России прокатилась волна несчастных случаев, связанны с катанием на тюбингах. В Петербурге катание с горки даже закончилось трагедией: 27-летний молодой человек на ватрушке врезался в дерево. Парень скончался до приезда врачей. О том, как защитить себя на тюбинге рассказала "РГ" президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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- Тюбинг в отличие от саней, лыж абсолютно не управляем, мгновенно развивает высокую скорость, при этом у него отсутствуют тормоза, он закручивается вокруг своей оси, и человек в тюбинге теряет ориентацию в пространстве, - отметила эксперт.

По словам Силиной, человек, решивший прокатиться на тюбинге, должен быть физически подготовлен. В частности, нужно, чтобы у него были натренированы мышцы брюшного пресса и спины. Также на тюбингах может кататься только человек с хорошим вестибулярным аппаратом.

Но не все зависит от человека. Принципиально и состояние трассы.

- Склон должен быть пологим, не более 20 градусов, постепенно переходящим в ровную поверхность, чтобы был достаточный путь для торможения, он обязательно должен быть гладким - без каких-либо кочек, трамплинов. Особенно опасны склоны с неровностями, кочками - тюбинг подлетает на высокой скорости, и по приземлении идет очень серьезная нагрузка на позвоночник. Поскольку тюбинг вращается, неподготовленный человек теряет ориентацию в пространстве, у него нарушается координация, возникают высокоамплитудные движения в суставах. Отсюда травмы верхних конечностей и шейные миозиты, когда происходит резкий рывок головы, кроме того, можно получить перелом позвоночника, - подчеркнула Силина.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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