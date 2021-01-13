На Дворцовой площади в Петербурге впервые проведут книжный фестиваль

Российский книжный союз планирует в 2021 году впервые провести книжный фестиваль в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади по аналогии с фестивалем на Красной площади в Москве. Об этом журналистам во Владивостоке сообщил Президент РКС Сергей Степашин.

"Несмотря на пандемию, мы провели книжные мероприятия, это книжная ярмарка на Красной площади. Вы знаете, она стала серьезным событием. Наконец-то, я надеюсь, в этом году мы проведем впервые на Дворцовой площади такое же мероприятие", - приводит слова Степашина ТАСС.

Он отметил, что в наступившем году РКС сосредоточит все усилия на том, чтобы помочь писателям и писательским организациям, которые сильно пострадали от удара пандемии. В том числе и для этого в 2020 году была создана Ассоциация писательских союзов России, председателем которой был избран Сергей Шаргунов. По мнению Сергея Степашина, одним из первых шагов новой организации должно стать внесение профессии "писатель" в кадастр профессий (классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов). Об этой и других важных задачах новой писательской Ассоциации ее руководитель Сергей Шаргунов подробно рассказал в интервью "РГ".

Книжный фестиваль на Дворцовой площади может стать еще одним ярким и запоминающимся праздником книги в истории современной России. Напомним, что в июне 2020 года никто не верил, что книжный фестиваль разрешат провести в самом центре столицы в разгар пандемии. Но тогда книги вышли на площадь и доказали, что великая литература сильнее вирусов. Правда, если соблюдать все предписания Роспотребнадзора и бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

Самый камерный Книжный фестиваль на Красной площади, организованный Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы, прошел с 6 по 8 июня. С учетом действующих тогда ограничений у стен Кремля смогли побывать не более шести тысяч человек в день.