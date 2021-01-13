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13.01.2021 07:00
Рубрика: Экономика

В 2021 году экономический успех регионов будет зависеть от кадров

Текст: Ульяна Блажчишина (Калининград)
В Калининградской области заработала региональная программа "Повышение мобильности трудовых ресурсов". О ней и говорили с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным на эксклюзивной онлайн-конференции, которая состоялась в "Российской газете".

Регион компенсирует работодателям затраты, связанные с переездом и обустройством необходимых специалистов. В общей сложности до полумиллиона рублей на одного сотрудника. В программе могут участвовать среди прочих айтишники, производители лекарств, аграрии, предприятия судо- и автомобилестроения.

Калининградские власти уверены, что такая программа будет актуальна и на федеральном уровне. Хотелось бы узнать ваше мнение, Сергей Николаевич. Нужна ли стране программа повышения мобильности трудовых ресурсов? Возможно, не с таким сценарием, но с таким подходом.

Сергей Катырин: Кадровая проблема в пандемию стала одной из самых острых для предпринимателей. Мы с вами уже говорили, что некоторые стройки на грани остановки, потому что из ближнего зарубежья рабочие к нам приехать не могут. По этой же причине есть проблемы с установкой и запуском нового оборудования.

Вместе с РСПП мы обращались в правительство. У нас достаточно, я бы сказал, острый спор шел, и пока еще идет с МВД по поводу закона, по которому на работодателя возлагается большая ответственность за того, кого он пригласил. Нацеливали закон на борьбу с преступностью, которая касалась большей частью наших ближних соседей, которые въезжают без виз. Но получилось так, что это как раз ударило по тем, кто из дальнего зарубежья по визам приезжает.

В этой ситуации опыт Калининграда будет востребован?

Сергей Катырин: Я знаю о калининградском проекте. Там как раз поставлена цель задействовать свои, российские, кадры. Сначала стараются региональными кадрами заполнить вакансии - жителями Калининграда и Калининградской области. И если отклика нет, тогда уже начинают заниматься приглашением специалистов из других регионов.

Фото: iStock
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В общей сложности высококвалифицированные работники приехали в Калининградскую область из 20 регионов. Это востребованные и высокооплачиваемые специалисты. Их заработная плата колеблется в диапазоне от 70 до 200 тысяч рублей. Проект очень интересный. Но мне кажется, здесь все-таки нужно исходить из возможностей каждого региона. И помогать с такими программами надо тем, у кого наименьшие финансовые возможности, чтобы осилить поддержку мобильности кадров. И, конечно, упор сделать, как и в Калининграде, сначала на региональные кадры, потом - близлежащих областей.

Что касается зарубежных специалистов, то, надо понимать, что бюджеты у нас ни региональные, ни федеральный - не резиновые. И всех разнорабочих на стройку за счет государства мы пригласить с вами не сможем, это сто процентов.

От решения всех этих кадровых проблем зависит и инвестиционная привлекательность региона.

Сергей Катырин: Конечно. Развитие экономики, помимо инфраструктурной поддержки и налогового стимулирования, требует необходимых трудовых ресурсов. Инвестор не придет в регион, если там нет нужных специалистов с необходимой квалификацией и в достаточном количестве.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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Например, в период создания производственных мощностей всегда большой спрос на сварщиков, бетонщиков, каменщиков, токарей-фрезеровщиков. Из-за довольно высокой окупаемости сельхозпроектов наблюдается дефицит агрономов, зоотехников, ветеринаров, мастеров по наладке оборудования, которым оснащается агропромышленный комплекс любого региона.

Продолжение интервью с президентом ТПП Сергеем Катыриным читайте на сайте и в ближайшем номере "Российской газеты".

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