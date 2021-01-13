В Петербурге создан малогабаритный электромобиль

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили общественности свою разработку электромобиля. Четырехместный трехдверный электромобиль "КАМА-1" способен развивать скорость до 150 километров в час. Первый экспериментальный образец выполнен в ярко-красном цвете и отлично справляется с техническими испытаниями. В частности, продемонстрировал отличные ходовые качества в снег и мороз минус 22 градуса.

Разработана и создана "КАМА-1" была всего за два года. Интересно, что в процессе разработки использовалась технология "умного цифрового двойника", которая представляет собой сложнейшую систему цифровых моделей автомобиля и технологических процессов, реализованную на единой платформе.

- Проект нашего электромобиля уникален по нескольким причинам. Во-первых, он полностью проектировался и строился в университете - учебном заведении. Во-вторых, он разработан именно как серийный автомобиль. В-третьих, в отличие от некоторых аналогов, заявляемых на российском рынке, это полноценный легковой автомобиль, смарт-кроссовер. В-четвертых, это электромобиль по рождению, то есть разработан с нуля, без какого-либо предшественника, - подчеркнул Олег Клявин, главный конструктор Инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ.

Запас хода нового авто - 250 километров, а для зарядки батареи требуется 20 минут на специальной станции. Можно заряжать и от бытовой сети, что займет около шести часов, то есть включил на ночь, а утром спокойно едешь на работу. Что касается Петербурга, в городе действуют 54 доступные зарядные станции для легкового электротранспорта, и до конца 2023 года, согласно планам городских властей, их число будет увеличено до 90.

Финансирование проекта шло из двух источников: федерального бюджета и средств ПАО "КАМАЗ".