В Петербурге ученик Мариса Янсонса даст концерт памяти дирижера

Петербург отметит день рождения выдающегося дирижера Мариса Янсонса концертом во дворце Белосельских-Белозерских. В исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра (СПбГАСО) 14 января прозвучит музыка Моцарта, Мендельсона, Гайдна и Шуберта, а за дирижерский пульт встанет ученик маэстро, знаменитый словацкий дирижер Петер Феранец, рассказали организаторы концерта.

Как вспоминал сам Феранец, он захотел учиться у Марина Янсонса после того, как однажды побывал на его концерте. Вот как об этом дирижер поведал впоследствии: "Ничего подобного я до тех пор не слышал. Уже на следующий день я разыскал Мариса Янсонса в консерватории, потому что я непременно хотел, чтобы он был моим учителем. Сначала он отказался, но после того, как проэкзаменовал меня, принял в свои ученики. Хотя сказал: "Петер, Вы должны забыть всё, что вы делали до сих пор. Чем скорее, тем лучше".

Марис Янсонс ушел из жизни 1 декабря 2019 года, чуть-чуть не дожив до своего 77-летия. В программу концерта, посвященного памяти учителя, Петер Феранец включил увертюру к "Дон Жуану" Моцарта, симфонии Шуберта и Гайдна. Скрипичный концерт Мендельсона исполнит известный петербургский музыкант, концертмейстер СПбГАСО Чингиз Османов. И дирижер не скрывает, что выступление в Петербурге - для него еще одна важная встреча: в 2015 - 2016 годах Петер Феранец был главным дирижером и художественным руководителем СПбГАСО.

Справка "РГ"

Петер Феранец родился в 1964 году в Чехословакии, с 1985 года учился в Ленинградской консерватории у Мариса Янсонса. В 1995 году был приглашен главным дирижером Большого театра в Москве, став первым иностранным дирижером и самым молодым музыкантом на этом посту, в мае 2009 занял пост главного дирижёра в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. С 2012 года возглавляет Национальный оперный театр имени Яначека в Брно (Чехия), сотрудничает с крупнейшими оперными домами и музыкальными коллективами многих стран мира.