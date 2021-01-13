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13.01.2021 20:09
Рубрика: Спорт

Оттаяли в Сочи

СКА прервал серию из четырех поражений
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
В континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Сочи победу над одноименной командой одержал питерский СКА - 3:1. Казалось бы, рядовое событие, но не для армейцев. Перед этим подопечные Валерия Брагина проиграли четыре матча кряду, поэтому победа на берегу Черного моря имела для гостей исключительное значение. Об этом сказал и сам главный тренер СКА.

Фото: РИА Новости
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- Очень важная победа в плане психологии, была у нас череда поражений. Качество игры было хорошее только местами, но самое главное - два очка, - подчеркнул Валерий Николаевич.

Интересно, что в этом матче впервые после молодежного чемпионата мира место в воротах СКА занял голкипер нашей сборной Ярослав Аскаров. В итоге вратарь отразил 17 из 18 бросков по своим воротам. Причем как и на МЧМ Аскаров несколько раз оказывался без клюшки, что становится уже фирменным знаком голкипера. В одном игровом моменте без своего "инструмента" Ярослав умудрился совершить фантастический сэйв, а вот когда "Сочи" забивал гол, клюшки Аскарову, возможно, и не хватило. Правда, в этом эпизоде игрок не сам ее выбросил, а ее выбили у него из рук в сутолоке на пятаке.

Впрочем, даже победа в Сочи не сильно помогла СКА подобраться к лидеру Западной конференции ЦСКА, набравшему крейсерский ход. Команда Игоря Никитина выиграла три последних матча с общим счетом 16:4. Последним от московских армейцев пострадало рижское "Динамо" - 7:1. У ЦСКА 69 очков против 62, набранных СКА. При этом москвичи сыграли 44 матча, на два меньше, чем питерцы.

Другое дело, что ЦСКА предстоит провести серию матчей с непростыми соперниками: ярославским "Локомотивом", тем же СКА и "Спартаком". И потери в этих играх могут пошатнуть лидирующие позиции подопечных Никитина.

Даже после победы в Сочи отставание СКА от лидирующего на Западе ЦСКА по-прежнему велико

К слову, если судить по потерянным очкам, "Локо" к ЦСКА даже ближе. Сейчас у "железнодорожников" 61 очко и одинаковое количество матчей с москвичами.

Между тем к лидирующей тройке Запада подбирается и московское "Динамо", одолевшее подмосковный "Витязь" - 2:1. Причем победная шайба на счету чешского форварда российского происхождения Дмитрия Яшкина. Таким образом, у него в нынешней "регулярке" на счету уже 30 шайб. Для сравнения, у ближайшего преследователя в снайперской гонке Найджела Доуса из казанского "Ак Барса" "лишь" - 21 шайба. Яшкин, скорее, соревнуется с собой и весьма успешно: за весь прошлый сезон он забросил 31 шайбу. А сейчас у него уже всего на гол меньше, а играть еще 15 матчей.

Фото: GettyImages, Reuters
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Меж тем на Востоке прошло "кошачье" дерби, в котором казанские "барсы" ("Ак Барс") были сильнее казахстанских ("Барыс") - 4:2. С 70 очками казанский клуб, ведомый Дмитрием Квартальновым - лидер всей лиги.

Отметим гостевую победу уфимского "Салавата Юлаева" над новосибирской "Сибирью" - 1:3, которая позволила ему обойти магнитогорский "Металлург" и подняться на третью строчку Восточной конференции.

Вторая команда Востока, омский "Авангард", вчера принимала нижегородское "Торпедо". Этот матч, равно как и встречи "Нефтехимик" - "Йокерит"и "Спартак" - "Автомобилист", завершились позже.

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