В Крыму медикам продлят бесплатный проезд в общественном транспорте

Бесплатный проезд в общественном транспорте медицинским работников в Крыму продлят до конца 2021 года. Об этом на заседании оперативного штаба для борьбы с коронавирусом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, в Госсовет Крыма внесут соответствующий проект закона, который парламент республики должен рассмотреть на следующей неделе.

В марте 2020 года после введения ограничений из-за коронавируса крымские власти приняли решение о бесплатном проезде для медиков, социальных работников, сотрудников МВД и Росгвардии в Крыму. Последний раз льготу продлевали в мае прошлого года.

За время пандемии межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявило 28180 человек с подтвержденным СOVID-19, в том числе 213 за минувшие сутки 12 января.