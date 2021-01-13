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13.01.2021 10:05
Рубрика: Экономика

В Крыму медикам продлят бесплатный проезд в общественном транспорте

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Бесплатный проезд в общественном транспорте медицинским работников в Крыму продлят до конца 2021 года. Об этом на заседании оперативного штаба для борьбы с коронавирусом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте

По его словам, в Госсовет Крыма внесут соответствующий проект закона, который парламент республики должен рассмотреть на следующей неделе.

В марте 2020 года после введения ограничений из-за коронавируса крымские власти приняли решение о бесплатном проезде для медиков, социальных работников, сотрудников МВД и Росгвардии в Крыму. Последний раз льготу продлевали в мае прошлого года.

За время пандемии межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявило 28180 человек с подтвержденным СOVID-19, в том числе 213 за минувшие сутки 12 января.

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