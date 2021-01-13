В Крыму с 15 января отменили ограничения для общепита

Уже с 15 января в Республике Крым отменяются введенные перед Новым годом ограничения на работу кафе, ресторанов и фудкортов. Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава РК Сергей Аксенов.

- С 15 января фудкорты заработают, - сказал Аксенов. - Ограничения, связанные со временем работы общепита - снимаются. Переходим в прежний режим работы. Но требования Роспотребнадзора остаются в силе: это масочный режим, расстояние между столами и так далее.

Ранее с 20 января всем заведениям общепита полуострова - кафе, ресторанам, в том числе расположенным на территории отелей, ночным клубам и кальянным запрещалось работать с 22.00 до 8.00. Также были полностью запрещены новогодние корпоративы и массовые культурные и праздничные мероприятия. С 25 декабря была запрещена работа фудкортов и "островков питания" в торговых центрах - им разрешалось продавать блюда только на вынос.

Число выявленных случаев коронавируса в республике в праздничные дни заметно снизилось (за последние сутки 213 человек). Однако министр здравоохранения РК Александр Остапенко отметил, что за последнюю неделю число госпитализаций с пневмониями и COVID-19 вновь увеличилось на 11 процентов.