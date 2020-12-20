В Крыму начал действовать запрет на корпоративы и банкеты

В Крыму с сегодняшнего дня запрещены корпоративы и банкеты, в том числе на территории гостиниц, отелей, санаториев, а также массовые праздничные гуляния. Работа заведений общественного питания ограничена до 22:00. Эти меры вводятся в соответствии с указом главы республики о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, по выходным и праздничным дням с 20 декабря 2020 по 15 января 2021 будут закрыты развлекательные центры и другие развлекательные заведения, в том числе и детские. Театры, кинотеатры и цирки смогут проводить спектакли и представления при условии заполнения зала не более, чем на 30 процентов.

В случае нарушения запрета власти Крыма пообещали лишить мер государственной поддержки отели и санатории. Также будут проводится проверки: нарушителей ждет штраф до 200 тысяч рублей и запрет на работу до 90 дней.

По словам рестораторов, из-за ограничительных мер, они вынуждены будут сокращать персонал и нести убытки. По их словам, если продлить работу заведений хотя бы до 23-24 часов, это значительно улучшит положение дел в отрасли. А на новогодние праздники можно занять половину мест в зале. Тогда бизнес понесет не такие колоссальные потери.

Отельеры считают, что можно, например, ограничить число гостей в зале, а какие-то мероприятия провести на свежем воздухе. Другие гостиницы намерены разносить по номерам блюда новогоднего меню.

По словам представителей еvent-агентств, предприятия и организации не захотели переносить корпоративы до 20 декабря. Так что аниматоры, диджеи и музыканты останутся без работы в эти новогодние праздники.