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13.01.2021 15:31
Рубрика: Культура

Певцу нужна публика

Музыканты мечтают о сцене без ограничений
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 5(8356)
Музыкальная индустрия стала одной из наиболее пострадавших в пандемию отраслей: большинство гастролей перенесли на 2021-й, львиную долю билетов сдали обратно в кассы. Но так ли все беспросветно? Игроки этого рынка говорят, что онлайн-трансляции (стримы) концертов помогли отвоевать часть аудитории. Кроме того, новые условия заставили коллег объединиться для поиска новых решений.
Оркестры и солисты приспосабливаются к выступлениям перед пустым залом. Фото: Татьяна Андреева/РГ Оркестры и солисты приспосабливаются к выступлениям перед пустым залом. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Оркестры и солисты приспосабливаются к выступлениям перед пустым залом. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Чрезвычайный комитет

В помощь артистам и тем, чья деятельность обычно остается за кадром - операторам, звукорежиссерам, промоутерам, создан Комитет музыкальной индустрии Екатеринбурга. Затея принадлежала организаторам фестиваля "Уральская ночь музыки", которые знают ситуацию изнутри. Если новичкам в этом бизнесе важно научиться продвигать свой бренд в соцсетях и арендовать оборудование, то опытным - разобраться в юридических аспектах.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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- Последние искали хоть какую-то возможность работать, что в отсутствие заказов было довольно трудно. Мы предлагали им воспользоваться консультацией для согласования мероприятий, помощью юриста - услуги для бизнеса были бесплатными. А молодые промогруппы чаще запрашивали подписку на платформу видеоконференц-связи, разработку сайта, - рассказывает координатор комитета Наталия Шмелькова.

Всего организация, возникшая летом при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области и областного агентства по привлечению инвестиций, выполнила 15 заявок. Их, к слову, подавали даже компании, не связанные напрямую с музыкальной индустрией.

- У нас проходят творческие занятия для детей за пределами города. В осенние каникулы мы провели смену, посвященную американскому фестивалю музыки и искусства: ребята создавали арт-объекты, репетировали концерт с электроинструментами. Приятно, что на нашу деятельность тоже обратили внимание в пандемию, - делится опытом руководитель программы екатеринбургского развивающего центра Наталья Мельникова.

44 процента представителей музиндустрии смогли перенести бизнес в онлайн, а 29 - найти новые способы заработка

Благодаря ресурсной поддержке собрания родителей теперь идут на онлайн-платформе, а изучить программы можно на новом сайте центра.

Виртуозы без эмоций

Тем временем музыканты устраивали прямые включения из дома и выступали на сцене без зрителей. К слову, такая практика востребована до сих пор: в декабре промогруппа с говорящим названием "Стрим" организовала подобные концерты на разных культурных площадках города - в пустых залах музея, цирке. Креативщики также включают популярные треки на виниловых пластинках, приглашая подключиться к трансляции.

Фото: Istock
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- Артисты оперного театра не остались в стороне от онлайн-проектов. Пока все сидели по домам, оркестр, хор и солисты записывали на свои смартфоны партитуры, а я их сводил. Это помогало репетировать и по-прежнему радовать зрителей академической музыкой, хотя год назад подобный формат казался немыслимым, - вспоминает звукорежиссер Сергей Гилев.

По данным исследования, которое провел комитет, 44 процента представителей музиндустрии смогли перенести бизнес в онлайн, а 29 - найти новые способы заработка. Однако стримы концертов большинство все-таки считает временной и малодейственной мерой. Почему? Затраты на техническую подготовку - качественный звук и картинку - слабо окупаются, вдобавок любителям музыки надоело смотреть на экран монитора на удаленке.

- Мы поняли, что этот формат нам не подходит, не приносит нужных эмоций, и сделали упор на развитие блога. Плюс продолжили работать с артистами: за последние месяцы наши ряды пополнили новые исполнители. Конечно, хотим полноценно вернуться в офлайн, так как выступления все еще проходят в урезанной форме, скажем, как акустические концерты на 50 человек в барах, - говорит основатель концертного объединения Husky Tunes Илья Бабин.

Спонсор звезды

Кроме рекламы в соцсетях, продаж фирменной одежды и поддержки партнеров трансляций, доход артистам приносили фанаты. Они могли материально поддержать кумиров, отправив сумму "на чай" на официальном сайте группы. Такую опцию добавили и на онлайн-ресурсы "Уральской ночи музыки", включая приложение для смартфонов, в итоге артистам фестиваля перечислили около 50 тысяч рублей.

- Зимой молодые музыканты также смогут претендовать на внушительную поддержку от экспертов индустрии. На шоу-кейс-фестивале, творческом акселераторе, они разделят общий призовой фонд в четыре миллиона рублей - мы получили пять тысяч заявок. Средств от выигрыша хватит на съемку клипа, покупку инструментов или выпуск альбома, - отмечает директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.

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Продвижением начинающих занимаются и их более опытные коллеги. Сергей Гилев, используя оборудование и помощь волонтеров комитета музиндустрии, реализует проект развития современной академической музыки. Он организовал для молодых музыкантов учебные занятия по звукорежиссуре и очные концерты, где ребята из региона вместе с московским ансамблем исполнили произведения уральских композиторов.

- Будучи аспирантом консерватории, я знаю, насколько важно показать свои таланты. Мне хотелось предоставить ее выпускникам возможность выступить, презентовать новые сочинения вне традиционных институтов. Тем более в городе, где музыкальная жизнь активно развивается, - подчеркивает Сергей, который также руководит автономной некоммерческой организацией "Центр музыкального медиа-перфоманса".

Образовательные проекты, как и онлайн-концерты, подтолкнули отрасль к кооперации, а исследования доказывают, что она функционирует наравне с прочим бизнесом. Большую роль сыграло и доверие к команде фестиваля, признанного сегодня международным. Кстати, у нее есть далеко идущие планы: подготовить совместно с властями Екатеринбурга заявку на присвоение столице Урала статуса "Креативный город - город музыки" ЮНЕСКО.

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