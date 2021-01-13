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13.01.2021 08:00
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе вторсырья

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге в ночь со вторника на среду тушили крупный пожар на промышленной площадке на улице Краснодарской.

Сообщение о ЧП поступило 12 января в 22:37 по местному времени - горел склад со вторсырьем. Из-за особенностей хранившихся там материалов огонь распространялся быстро.

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"Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. Из-за большой температуры на площади 250 квадратных метров частично обрушилась кровля", - доложили в пресс-службе МЧС Свердловской области, отметив, что на месте развернут оперативный штаб.

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В 06.33 возгорание полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Между тем

Накануне вечером спасатели боролись с другим крупным возгоранием на промплощадке - в Среднеуральске. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры на трех сотнях "квадратов" обвалилась крыша, но пожарным удалось не пустить огонь на соседнее строение.

"В результате пожара есть пострадавший. Мужчине оказана первая помощь, от госпитализации он отказался", - сообщала пресс-секретарь МЧС области Наталья Зырянова.

В 23:00 с места пожара дан полный отбой - причина случившегося устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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