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13.01.2021 15:39

Горячий завтрак

В глубинке больше не будет проблем с газовыми баллонами
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 5(8356)
В Курганской области определились, кто будет поставлять сжиженный газ населению.

Напомним, в прошлом году из-за нехватки баллонов жители зауральской глубинки остались без топлива. Как сообщала "РГ" ("К взрыву готовы?", "Экономика Уральского округа" от 15.07.20), обстановка накалилась до того, что людям элементарно стало не на чем готовить еду. Кроме того, поставщики газа жаловались, что установленные профильным департаментом цены не покрывают расходы.

В Калмыкии начались работы по разведке месторождений газа и нефти

По данным пресс-службы главы региона, в этом году обеспечивать население топливом будут сразу две организации: "Газэнергосеть Оренбург" и "Лаборатория Неразрушающего Контроля ПромГазИспытание" ("ТрансГаз"). Первая отвечает за реализацию ресурса для резервуарных установок многоквартирных домов, вторая - за поставку абонентам баллонов. Их заправка с 1 января с учетом доставки стоит 1150 рублей. При этом граждане обязаны предоставить пустой исправный бытовой баллон, прошедший освидетельствование. Как пояснила директор регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, такой подход позволит абонентам контролировать весь процесс, при необходимости самостоятельно определять объем емкости, но она должна быть тщательно проверена на наличие утечек и соблюдение сроков эксплуатации. Менять старые баллоны на новые будут по предварительной заявке.

Отметим: сами тарифы на сжиженный газ для потребителей области остались такими же, как в 2020 году.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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