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13.01.2021 12:05
Рубрика: Экономика

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок

Текст: Игорь Зубков
Росфинмониторинг пояснил значение поправок (закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ) в антиотмывочный закон, согласно которым банки должны сообщать в эту службу обо всех случаях снятия и зачисления юрлицами на счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также обо всех проводимых через банки сделках с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей. Они вступили в силу 10 января 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для законопослушных граждан и компаний ничего не меняется. "Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц), - пояснили в Росфинмониторинге. - В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В службе подчеркнули, что пороговые суммы - 3 млн для сделки с недвижимостью и 600 тыс. руб. по отдельным операциям юрлиц - остались прежними.

Банк России также отмечает, что поправки не внесли революционных изменений. По-прежнему обязательному контролю подлежат операции только юрлиц. При этом у банков отпала необходимость выявлять в ручном режиме соответствие операций с наличными характеру хозяйственной деятельности юрлица - обязательному контролю теперь подлежит любое зачисление или снятие со счета компании наличных на сумму от 600 тыс. руб.

"В отношении сделок с недвижимым имуществом также никаких существенных изменений нет, - отметили в Банке России. - Если банки ранее сообщали о сделке с недвижимым имуществом на сумму равную или превышающую 3 млн. рублей, то после изменений банки будут сообщать только свою часть, а именно о проводимых через них расчетах на указанную сумму по любому виду сделки с недвижимостью".

Кроме того, подчеркивают в ЦБ, изменения снимают избыточную нагрузку с клиентов по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые были выявлены финансовыми организациями, но совершались при этом клиентами в других финансовых организациях.

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