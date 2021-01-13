После "золота" в смешанной эстафете на предыдущем этапе казалось, что уж теперь-то наших прорвет. Но в действительности все получается гораздо прозаичней. Лучший из россиян, Матвей Елисеев, показал лишь десятый результат. Для самого спортсмена это прорыв: так высоко в текущем сезоне он еще не забирался. Но мы-то ждали большего.

Особенно от главного героя смешанной эстафеты Эдуарда Латыпова, блестяще разобравшегося на финише с топ-соперниками - норвежцем Лагрейдом и французом Фийоном Майе. И ведь даже с промахом Латыпов мог побороться за место в топ-5. Но отрезок от второй стрельбы до финиша Эдуард провалил, скатившись с восьмого места на 15-е. Сам биатлонист объяснил это акклиматизацией, а вот по мнению шефа мужской команды Юрия Каминского, претензий больше к самому Латыпову: "не показал, на что готов".

В пятерке лучших мог оказаться и тот же Елисеев: после двух чистых огневых рубежей он и был пятым. Но и Матвея подвел последний круг.

Увы, никуда не делись проблемы и Александра Логинова. Из десяти мишеней одну он так и не закрыл, но и при чистой стрельбе скорость не позволила бы Саше рассчитывать на многое. Остальные выступили и того хуже: Кирилл Стрельцов - 30-й, Евгений Гараничев - 44-й, Игорь Малиновский 92-й (!). Тренерам есть над чем поломать голову, ведь уже в пятницу - мужская эстафета.

А сегодня спринтерскую гонку пробегут женщины. Там наши надежды на еще одну героиню золотой смешанной эстафеты - Светлану Миронову.