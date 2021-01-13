Постановление правительства Ростовской области от 13 января 2021 года № 10 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 30.12.2020 № 07-57/39940 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385) изменение согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 14 января 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 13.01.2021 № 10

Изменение, вносимое в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020№ 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357,от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020№ 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511,от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114,от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385)

Дополнить пунктом 181 следующего содержания:

"181. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области обеспечивать в период с 18 по 19 января 2021 г. в местах обрядового купания граждан выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе:

соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в местах обрядового купания;

вместимость шатров, палаток, иных мест для переодевания, обогрева и медицинского обслуживания купающихся граждан с учетом площади из расчета не менее 4 кв. метров на 1 человека;

наличие возможности обработки рук кожными антисептиками (санитайзерами) или дезинфицирующими салфетками в местах обрядового купания, а также при входах в шатры, палатки, иные места для переодевания, обогрева и медицинского обслуживания купающихся граждан;

проведение влажной уборки помещений шатров, палаток, иных мест для переодевания, обогрева и медицинского обслуживания купающихся граждан не реже 1 раза в 2 часа с применением дезинфицирующих средств из различных химических групп, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

использование устройств обеззараживания воздуха закрытого типа в шатрах, палатках, иных местах для переодевания, обогрева и медицинского обслуживания купающихся граждан.".







