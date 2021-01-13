Руководство ВС США выступило с заявлением после беспорядков у Капитолия

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли и другие члены КНШ осудили беспорядки в Конгрессе страны. Соответствующее обращение к военнослужащим было распространено во вторник.

В нем отмечается, что беспорядки в здании Капитолия противоречат принципу верховенства права. "Права на свободу слова и собраний никому не позволяют прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию", - цитирует ТАСС заявление. В нем говорится, что военнослужащие должны воплощать ценности и идеалы страны, а также поддерживать и защищать конституцию. В заявлении подчеркивается, что избранный президент Джо Байден вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим.

Телекомпания СNN отмечает, что руководство КНШ обычно держится в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности. Однако в свете последних событий военные "посчитали важным" выступить с заявлением.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джозефа Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В результате столкновений есть погибшие и пострадавшие. Десятки активистов были задержаны.