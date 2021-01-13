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13.01.2021 20:33
Рубрика: Digital

Коррекция по зрению

Сайты госорганов адаптируют для слабовидящих
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Институт развития интернета (ИРИ) предлагает отказаться от обязательного требования госорганам создавать отдельные версии сайтов для слабовидящих. Анализ, проведенный институтом в 2020 году, показал, что 12% таких ресурсов минимально адаптированы и содержат много ошибок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас в России действует приказ минцифры, согласно которому сайты федеральных и региональных органов власти должны иметь дополнительную версию сайта для инвалидов по зрению. В частности, в специальной версии должны быть текстом продублированы все графические и визуальные изображения, а верстка сайта должна позволять увеличивать шрифт до 200%.

Фото: iStock
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Однако такие специальные версии сайтов часто работают некорректно. Институт провел анализ 11 тысяч порталов госорганов и выявил, что 12% из них содержат более 100 ошибок, а еще 43% - от 30 до 100 ошибок. Ошибки могут появляться из-за того, что специальная версия не обновляется вместе с основной, объяснил генеральный директор ИРИ Антон Ключкин. Среди часто встречающихся ошибок - неподписанные баннеры, которые исчезают при переключении на специальную версию, ошибки при переходе в тот или иной раздел, который в нормальной версии отображается корректно.

ИРИ предлагает уйти от создания отдельных версий сайтов и адаптировать уже существующие ресурсы согласно недавно принятому ГОСТу, а также внести поправки в действующее законодательство, закрепив в нем обязательное обеспечение доступности госресурсов. Подобная практика уже зарекомендовала себя во Франции.

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