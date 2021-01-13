США ужесточат требования для прилетающих в страну из-за COVID-19

Все прилетающие в США пассажиры обязаны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Данная мера в стране вводится с 26 января. Информация об этом появилась на сайте медицинского регулятора CDC.

"Пройти проверку здоровья пассажиры должны не более чем за три дня до поездки и предъявить его результат авиакомпании. Уже переболевшие коронавирусом смогут предоставить документ, подтверждающий, что они выздоровели", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В случае отсутствия справок и отказа проходить тест на коронавирус, авиакомпания должна отказать пассажиру в посадке, говорится о сообщении регулятора. Напомним, с конца декабря медицинское подтверждение об отсутствии коронавируса в США необходимо всем прибывающим из Великобритании. Данная мера была принята после известия об обнаружении там нового штамма COVID-19.

США продолжают лидировать в мире по числу заболевших вирусом SARS-CoV-2. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику инфицирования, положительный тест на COVID-19 получили уже свыше 22 миллионов американцев (22 793 666).