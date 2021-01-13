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13.01.2021 15:00
Рубрика: Общество

Ученый рассказал о быстрых мутациях вируса COVID-2019

Текст: Николай Грищенко

Российские ученые обнаружили, что вирус COVID-19 стремительно мутирует. У 47-летней россиянки нашли 25 изменений штамма коронавируса, причем 18 оказались специфичными, то есть возникли в течение болезни.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Любой вирус неизбежно все время накапливает мутации, это заложено в его биологической природе. Каждый раз, когда вирус сам себя воспроизводит, он может случайно сделать это с ошибкой, это и будет мутация - то есть изменение текста его генетического материала, - заявил KP.RU профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Врач отметил, что вирус становится более трансмиссивным, то есть легче передается - это и предсказывалось с самого начала. На вирус действует естественный отбор и те варианты, которые лучше передаются от одного человека к другому, в конечном счете больше распространятся.

- Можно осторожно надеяться, что тот иммунитет, который мы приобретаем на циркулирующие сегодня вирусные варианты, будет работать долго и останется устойчивым к новым штаммам. Ну, и будем рассчитывать, что если коронавирус останется с нами жить, то он станет чем-то похожим на вирус гриппа, - сказал Георгий Базыкин.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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