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13.01.2021 17:29
Рубрика: В мире

В Амстердаме перестанут продавать наркотики туристам

Текст: Елена Бугайская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Иностранным туристам в Амстердаме запретят посещение "кофешопов" - заведений, в которых можно приобретать и употреблять определенные виды наркотиков. Власти хотят, чтобы город привлекал туристов только своей культурой и общественной жизнью.

Фото: AP Photos/Margriet Faber
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Последние десятилетия Голландия ассоциируется у людей во всем мире не только с мельницами и тюльпанами, но и с амстердамскими кофешопами - барами, в меню которых представлены определенные сорта наркотиков. При этом употреблять их на улице, в отелях и хостелах запрещено. Нельзя и вывозить за пределы страны. Но жители Амстердама недовольны тем, что по их городу ходят толпы не совсем адекватных приезжих.

Накануне мэр Фемке Хальсема пояснила в интервью немецкой Deutsche Welle, что "такие туристы создают в городе большие проблемы". и местные власти, и полиция, и прокуратура сходятся во мнении, что слишком много правонарушений в городе совершают приезжие, находящиеся в состоянии наркотического опьянения. "Амстердам - международный город, и мы, конечно, хотим привлекать туристов, но мы бы предпочли, чтобы они приезжали из-за многообразия достопримечательностей и культурного багажа нашей столицы", - признается Фемке Хальсема.

Если городской парламент поддержит план мэрии, количество "кофешопов" в столице Нидерландов будет сокращено, а обслуживать в них будут только местных жителей, обладающих клубными картами этих заведений.

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