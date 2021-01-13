Матчем между хозяевами соревнований египтянами и сборной Чили в среду в Каире стартует чемпионат мира среди мужских команд. Это первый крупный официальный турнир, где наша национальная дружина выступит под началом зарубежного наставника. Россиянами руководит воспитанник гандбола еще союзной Югославии, ныне обладатель гражданства Германии Велимир Петкович, в прошлом году сменивший олимпийского чемпиона-2000 Эдуарда Кокшарова.

Результаты сборной России в последнее время более чем плачевны: 22-е место на Евро-2020, 14-я позиция на ЧМ-2019, и так далее. Вот сейчас и увидим, стал ли приход далеко не самого титулованного иностранного тренера панацеей от годами копившихся бед.

Впервые на ЧМ выступят 32 команды, вместо прежних двух дюжин. Такое расширение делает мировой турнир еще более слабым соревнованием, нежели европейский чемпионат. На начальной стадии образованы восемь квартетов. Соперники России в четверке "Н" - Беларусь, Словения, Южная Корея. Уже вступили в силу санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), наши гандболисты сыграют не как сборная страны, а под флагом Федерации гандбола России (ФГР). Впрочем, сути это не меняет. На флаге ФГР присутствуют цвета национального триколора, да и буквоедством никто из соперников заниматься не собирается. Все равно между собой будут говорить: "Играем с Россией".

Для продолжения борьбы за медали нужно не стать аутсайдером группы. Затем будут образованы четыре шестерки, где соперники начнут конкурировать за выход в четвертьфинал, то есть требуется занимать первое или второе место в секстете.

Вчера команда провела последнюю тренировку перед вылетом в Египет и был назван состав сборной. На турнир вылетели 20 игроков, на каждый конкретный матч можно заявлять не более 16 гандболистов.

Состав сборной России

Вратари: Киреев (ЦСКА), Павленко ("Чеховские медведи"), Третынко ("СГАУ-Саратов"). Левые крайние: Сорока (ЦСКА), Остащенко ("Чеховские медведи"). Правые крайние: Корнев ("Чеховские медведи"), Фокин (ЦСКА), Шишкарев ("Веспрем", Венгрия). Линейные: Андреев, Ермаков (оба - "Чеховские медведи"), Васильев ("Шартр", Франция), Касаткин ("Васлуй", Румыния). Правые полусредние: С.Иванов (СКИФ), Киселев, Котов (оба - "Чеховские медведи"). Левые полусредние: Белевцов (СКИФ), Валиуллин ("Людвигсхафен", Германия), Косоротов ("Чеховские медведи"), Кудинов ("Шартр", Франция). Разыгрывающий: Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия).