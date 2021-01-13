В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа

Политик отметил, что резолюции Палаты представителей и Сената по этому поводу не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. "Поэтому призыв Конгресса к вице-президенту Майклу отстранить Дональда Трампа от власти стоит рассматривать лишь как очередную попытку выразить свое негативное отношение к пока еще действующему президенту США", - сказал Железняк.

Парламентарий считает, что противники Трампа среди элит стремятся окончательно избавиться от него как от политика, лишив его возможности в перспективе вернуться к власти в любом ее виде.

"В этой попытке оппоненты Трампа перешли все возможные рамки и демонстрируют попрание прав, свобод и самих основ демократии, за которую так ратуют на словах, - отметил Железняк. - Продолжая войну против Трампа с использованием грязных методов ведения политической борьбы, сторонники нового главы США сами того не желая, накачивают рейтинг экс-президента в глазах поддерживающих его граждан".

По его мнению, происходящее в очередной раз наглядно демонстрирует, как в США легко можно лишить любого, даже публичного и влиятельного человека "элементарных прав, доступа к информации, ловко манипулировать законами и общественным мнением, чтобы избавиться от неугодной фигуры".

"Заигравшиеся во власть американские элиты забыли о рядовых американцах, об их проблемах и ежедневных заботах, - резюмировал депутат. - Очевидно, что все разговоры о готовности отстаивать интересы населения и заниматься социальными вопросами жителей Америки звучат громко в США только в период избирательных кампаний".