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13.01.2021 13:27
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа

Текст: Татьяна Замахина
Инициацию импичмента в отношении президента США Дональда Трампа от власти стоит рассматривать лишь как очередную попытку выразить свое негативное отношение к нему.  Однако сторонники нового главы США, сами того не желая, "накачивают рейтинг" уходящего президента. Такое мнение высказал журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Политик отметил, что резолюции Палаты представителей и Сената по этому поводу не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. "Поэтому призыв Конгресса к вице-президенту Майклу отстранить Дональда Трампа от власти стоит рассматривать лишь как очередную попытку выразить свое негативное отношение к пока еще действующему президенту США", - сказал Железняк.

Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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Парламентарий считает, что противники Трампа среди элит стремятся окончательно избавиться от него как от политика, лишив его возможности в перспективе вернуться к власти в любом ее виде.

"В этой попытке оппоненты Трампа перешли все возможные рамки и демонстрируют попрание прав, свобод и самих основ демократии, за которую так ратуют на словах, - отметил Железняк. - Продолжая войну против Трампа с использованием грязных методов ведения политической борьбы, сторонники нового главы США сами того не желая, накачивают рейтинг экс-президента в глазах поддерживающих его граждан".

По его мнению, происходящее в очередной раз наглядно демонстрирует, как в США легко можно лишить любого, даже публичного и влиятельного человека "элементарных прав, доступа к информации, ловко манипулировать законами и общественным мнением, чтобы избавиться от неугодной фигуры".

"Заигравшиеся во власть американские элиты забыли о рядовых американцах, об их проблемах и ежедневных заботах, - резюмировал депутат. - Очевидно, что все разговоры о готовности отстаивать интересы населения и заниматься социальными вопросами жителей Америки звучат громко в США только в период избирательных кампаний".

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