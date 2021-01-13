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13.01.2021 14:00
Рубрика: Видео

Видео: карма настигла любителя поиграть в "шашки"

Текст: Вадим Давыденко

Игра в "шашки" на дороге требует от участника хорошей реакции, маневренности и абсолютного, несмотря на высокую скорость движения и кипящий в крови адреналин, хладнокровия.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Потому что малейшая ошибка в расчетах - на градус ошибешься с углом поворота или на полсекунды запоздаешь с маневром - и всё, пиши пропало. Поэтому по льду или мокрому снегу лучше и не начинать эту опасную игру.

А еще в "шашки" нежелательно играть в присутствии инспекторов ГИБДД. Им-то ни за что не объяснишь, что у Доминика Торетто с приятелями это всегда заканчивалось более-менее нормально, без особых жертв и разрушений.

На улице одного из российских городов любителю "шашек" не повезло дважды. В первый раз - когда он неправильно проложил свой извилистый маршрут по скользкой от талого снега дороге. Объезжая справа тронувшийся с остановки троллейбус (левый ряд был занят легковушкой), игрок неожиданно для себя врезался в припаркованный перед остановкой автомобиль.

Вторым неприятным сюрпризом стала надпись "ДПС" на борту авто и мигающие на его крыше красно-синие огоньки. Нарушитель сам попал в руки патруля при всех отягчающих обстоятельствах. Game is over.

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