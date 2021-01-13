Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу в РФ

На данный момент Россия находится на зимнем плато по COVID-19, поэтому причин для значительного спада заболеваемости пока нет и говорить о победе над вирусом все же еще рано. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая, - отметил он в беседе с РИА Новости. - Это все - наше зимнее плато".

Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, с начала года число госпитализированных снизилось на 16 процентов, на стадии снижения заболеваемости находятся 22 региона. При этом Попова подчеркнула, что при неукоснительном следовании рекомендациям и правилам профилактики новых коек для больных коронавирусом не потребуется.