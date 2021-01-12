Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом

В последние дни ушедшего года и первые десять дней наступившего отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Количество заболевших снижается, подчеркнула она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. За последние сутки во всей стране зарегистрировано 22934 случая, уточнила Попова.

Прирост суточного показателя заболеваемости упал с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения. Однако ситуация в регионах по-прежнему разная, добавила глава ведомства. Указанный показатель разнится в них от 2 до 50 на 100 тыс. человек в сутки. При этом 22 региона находятся в стадии снижения заболеваемости, 61 - стабилизации, а в двух (с малой численностью населения) продолжается рост. Попова также рассказала о том, что количество госпитализированных снизилось на 16% за тот же период. Снижение заболеваемости наблюдается среди всех профессиональных групп - за исключением работников торговли, что, по словам Поповой, связано с их рабочей активностью в праздники.

В первые новогодние дни в ведомстве усилили работу по отслеживанию так называемых контактных. Под наблюдением, сообщила глава Роспотребнадзора, находятся 905 тыс. человек - в среднем трое на одного инфицированного. За первую декаду января колл-центр для вопросов о коронавирусе обработал 64 тыс. звонков, однако 85% - это уже не тревожные звонки, сказала Попова. Это вопросы, как защититься от вируса (то есть профилактика).

При неукоснительном соблюдении рекомендаций и правил профилактики новых коек потребоваться не должно, резюмировала глава ведомства.