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13.01.2021 12:07
Рубрика: Власть

Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что парламентские партии преодолеют барьер для прохождения в восьмой созыв нижней палаты парламента. Об этом он заявил журналистам в ходе открытия нового здания парламентской библиотеки.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

- Мы с вами, скорее всего, их увидим в парламенте после выборов, - сказал он. - Но это говорит лишь об эффективности нашей парламентской системы, потому что она устойчива, она к вызовам готова.

Володин оценил уровень консолидации думских фракций

По оценке спикера, у парламентских партий "есть все возможности для того, чтобы пройти барьер, необходимый для избрания в Государственную Думу".

Однако, отметил Володин, кандидатам в новый думский состав еще многое можно сделать, чтобы заручиться поддержкой избирателей и прийти в Думу со своими единомышленниками для реализации своих программ, решая вопросы развития страны.

Спикер также анонсировал появление новых лиц в Госдуме. "Больше всего обновляется фракция большинства - порядка 60%. И это из выборов в выборы", - напомнил он.

Отметим, что выборы депутатов ГД восьмого созыва должны состояться в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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