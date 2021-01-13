Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что парламентские партии преодолеют барьер для прохождения в восьмой созыв нижней палаты парламента. Об этом он заявил журналистам в ходе открытия нового здания парламентской библиотеки.

- Мы с вами, скорее всего, их увидим в парламенте после выборов, - сказал он. - Но это говорит лишь об эффективности нашей парламентской системы, потому что она устойчива, она к вызовам готова.

По оценке спикера, у парламентских партий "есть все возможности для того, чтобы пройти барьер, необходимый для избрания в Государственную Думу".

Однако, отметил Володин, кандидатам в новый думский состав еще многое можно сделать, чтобы заручиться поддержкой избирателей и прийти в Думу со своими единомышленниками для реализации своих программ, решая вопросы развития страны.

Спикер также анонсировал появление новых лиц в Госдуме. "Больше всего обновляется фракция большинства - порядка 60%. И это из выборов в выборы", - напомнил он.

Отметим, что выборы депутатов ГД восьмого созыва должны состояться в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.