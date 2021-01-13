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13.01.2021 12:27
Рубрика: Власть

Володин поставил российские соцсети и СМИ в пример западным

Текст: Татьяна Замахина
Российские СМИ и социальные сети являются самыми открытыми. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День Печати. При этом он сделал нелестное для США сравнение.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

- Хорошо, что к нам приходит понимание, что российский парламент самый открытый. Но у нас тоже приходит понимание, что российские СМИ и социальные сети также самые открытые, - заявил Володин в ходе открытия нового здания парламентской библиотеки в Москве. - Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах Америки, когда их закрывают даже для действующего президента.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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