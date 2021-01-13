Володин поставил российские соцсети и СМИ в пример западным

Российские СМИ и социальные сети являются самыми открытыми. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День Печати. При этом он сделал нелестное для США сравнение.

- Хорошо, что к нам приходит понимание, что российский парламент самый открытый. Но у нас тоже приходит понимание, что российские СМИ и социальные сети также самые открытые, - заявил Володин в ходе открытия нового здания парламентской библиотеки в Москве. - Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах Америки, когда их закрывают даже для действующего президента.

Ранее американская компания Twitter на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи действующего президента Дональда Трампа в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Среди прочего, его также лишили возможности писать в Facebook и Instagram до истечения полномочий.