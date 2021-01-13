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13.01.2021 12:03
Рубрика: Российский автопром

Выставлена на продажу идеальная "семерка" со скромным пробегом

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ВАЗ-2107 с пробегом всего 1000 километров.

Фото: Валерий Карташов
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Данный экземпляр 2007 года выпуска из Владимирской области предлагают за 299 тысяч рублей. Заднеприводный седан пребывает в оригинальном состоянии. Автомобиль "обут" в заводскую резину с колпаками. Кузов и днище не имеют следов коррозии.

Интерьер, подкапотное пространство, багажное отделение выглядят ухоженными. При этом внутри отсутствует аудиомагнитола, снаружи не наблюдается боковое зеркало. Машина оборудована задними брызговиками, в багажнике находится запасное колесо.

Под капотом ВАЗ-2107 располагается 1,6-литровый инжекторный двигатель мощностью 74 л. с. Мотор агрегатируется с механической коробкой передач.

"Семёрка" выпускалась на автозаводе в Тольятти в период с 1982 по 2012 годы. На смену модели пришла переднеприводная Lada Granta.

Фото: www.auto.ru
#Lada