Выставлена на продажу идеальная "семерка" со скромным пробегом

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ВАЗ-2107 с пробегом всего 1000 километров.

Данный экземпляр 2007 года выпуска из Владимирской области предлагают за 299 тысяч рублей. Заднеприводный седан пребывает в оригинальном состоянии. Автомобиль "обут" в заводскую резину с колпаками. Кузов и днище не имеют следов коррозии.

Интерьер, подкапотное пространство, багажное отделение выглядят ухоженными. При этом внутри отсутствует аудиомагнитола, снаружи не наблюдается боковое зеркало. Машина оборудована задними брызговиками, в багажнике находится запасное колесо.

Под капотом ВАЗ-2107 располагается 1,6-литровый инжекторный двигатель мощностью 74 л. с. Мотор агрегатируется с механической коробкой передач.

"Семёрка" выпускалась на автозаводе в Тольятти в период с 1982 по 2012 годы. На смену модели пришла переднеприводная Lada Granta.